“Volley del silenzio” La canturina Broggi è argento olimpico

Valentina Broggi , 27 anni, è tornata a casa, accolta come una star da amici e parenti. Neanche il brutto tempo ha danneggiato il ritorno a Cantù della “Vale”, fresca di medaglia d’argento alle Deaflympics , le Olimpiadi dei non udenti, che si sono svolte in Turchia a Samsun, dove ha giocato come libero nella nazionale di pallavolo.

Atterrata a Linate, alle 20 di domenica ha potuto abbracciare commossa amici e parenti, che l’hanno accolta con un tappeto rosso e un grande striscione. Anche la pioggia ha fatto la sua parte, regalando poco dopo un bellissimo arcobaleno.

Ottimo risultato per le azzurre che oltre a un grande secondo posto si sono conquistate il supporto di tutta Italia, che le ha seguite ed incitate sui social.

Tutto è nato dalla decisione delle ragazze di cantare l’inno di Mameli con la lingua dei segni: «Abbiamo deciso di farlo perchè ci sembrava una cosa carina e siamo contente che l’idea sia piaciuta a tanti». Da Saviano alla pallavolista Valentina Diouf infatti in tanti hanno condiviso sui socia l’emozionante video del’inno (https://www.youtube.com/watch?v=T0X-fM_6Sbo). L’inno, ripreso da tutti i media. è stato tra i più visti del sito della Gazzetta dello sport e ha commosso l’Italia.

http://www.laprovinciadicomo.it