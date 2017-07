‘Sos sordi’, a Isernia la Polizia abbatte le barriere con un’App

Il questore Borzacchiello ha firmato il protocollo d’intesa con il presidente dell’Ens Rosa, per consentire a i non udenti la gestione della propria vita in piena autonomia

ISERNIA. Nuova iniziativa della Polizia di Stato di Isernia, da sempre impegnata in campagne di sensibilizzazione volte alla difesa ed a favore delle fasce più deboli. Questa mattina è stato presentato in conferenza stampa il protocollo d’Intesa ‘Sos Sordi’, fortemente voluto dal questore Ruggiero Borzacchiello.

L’accordo, stipulato con il presidente pro tempore della sezione Ens di Isernia, Enzo Rosa, nato dal progetto ideato dall’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi in sinergia con la Direzione Affari Generali del Ministero dell’Interno, mira ad abbattere le barriere della comunicazione per consentire alle persone non udenti di gestire la propria vita in piena autonomia, nel pieno rispetto della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Tale progetto ha portato alla creazione di un’App che consente alle persone sorde di richiedere l’intervento della polizia, dei carabinieri, del soccorso stradale, dei vigili del fuoco o di un’ambulanza, generando una mail che viene ricevuta e presa in carico dalle centrali operative delle forze dell’ordine al fine di rispondere tempestivamente alle richieste di aiuto. Oltre ai dati della persona che richiede aiuto l’app invia la sua localizzazione e consente di aggiungere ulteriori informazioni, quali il nominativo di un interprete di lingua dei segni, di un familiare e altro.

L’app è disponibile sia per sistemi IOS

https://itunes.apple.com/it/app/sos-sordi/id787252590?mt=8

sia per sistemi Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sossordi.app&hl=it

