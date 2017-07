Grande successo per l’applicazione “Videguida Lis” per la traduzione della LIS

Si comunica che mercoledì 5 luglio prossimo, con inizio alle ore 10.00 presso il Museo Nazionale di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa per condividere con i cittadini l’importante traguardo raggiunto dall’applicazione “VIDEOGUIDA LIS”, realizzata dalla digi.Art Servizi digitali per l’Arte, in collaborazione con l’ENS, consistente nella traduzione in Lingua dei Segni Italiana delle maggiori opere del Museo tramite video con Interprete LIS riprodotti su tablet.

Il progetto si è aggiudicato, infatti, il Premio Nazionale patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “Turismi Accessibili” edizione 2017, di cui è stato ritirato il premio il 27 maggio scorso a Pescara.

Il premio ottenuto dalla “VIDEOGUIDA LIS” è un prestigioso riconoscimento per gli autori del progetto, per i cittadini sordi e per l’Ente Nazionale Sordi , che si sta battendo per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana proprio in queste settimane in cui la proposta di legge è in discussione in Senato. Pertanto, si invita a partecipare la stampa e quanti vogliano condividere questo importante traguardo.