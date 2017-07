Al via esperienze multisensoriali nelle grotte sotterranee ed esposizione della Farfisa. Le preparatissime guide e un attore d’eccezione completeranno il progetto della Pro loco per far fruire le meraviglie del paese anche a non vedenti e non udenti

Di Silvia Santini – 26 luglio 2017

CAMERANO – La continua ricerca di nuove proposte turistico-culturali e sociali coinvolge ancora una volta i volontari professionisti della Pro loco “Maratti” di Camerano in un progetto assolutamente originale.

Si tratta di alcune proposte racchiuse sotto il segno di “Camerano in tutti i sensi”. La Pro loco si occupa da anni della valorizzazione delle risorse ambientali e culturali e dell’organizzazione di manifestazioni e iniziative volte a promuovere il paese. Negli ultimi mesi ha sostenuto e incoraggiato l’ideazione di attività inclusive e accessibili, partecipando attivamente alla biennale Arteinsieme organizzata dal museo tattile statale Omero di Ancona. Residenti e turisti avranno l’opportunità, da adesso, di partecipare a visite guidate, spettacoli, workshop e altre iniziative piacevoli e irripetibili con una marcia in più.

Il connubio tra mimo, mondo sotterraneo, lingua dei segni e sapori del territorio daranno vita al primo “Grottesque in tutti i sensi”. Uno spettacolo inclusivo geniale che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle grottesche storie della città sotterranea e dei suoi bizzarri abitanti, il tutto condito dai sapori della collina e dalla silenziosa bravura di Niba, comico, attore e mimo cameranese.

Con le guide sarà possibile esplorare il labirintico percorso delle grotte o attraversare le nuovissime sale dell’esposizione “Farfisa. Storia e sviluppo di Camerano” vivendo un’esperienza multisensoriale e coinvolgente. Immaginando un passato misterioso, a contatto con l’arenaria, respirando l’anima di quei luoghi, i visitatori non vedenti potranno prenotare visite guidate tattili incentrate sull’intima fruizione del paese sotterraneo. Seguendo i tour guidati, i visitatori sordi potranno conoscere le storie e gli avvenimenti delle grotte grazie ad un’audiovideoguida in lis (lingua dei segni italiana) dotata di sottotitoli in italiano.

Prossime date:

“Grottesque in tutti i sensi”: sabato 29 luglio ore 19 e 20.30, su prenotazione, 13 euro a persona;

Visita inclusiva italiano/lis all’esposizione Farfisa: giovedì 3 agosto ore 18.30, su prenotazione, quattro euro a persona;

Workshop “Note in lis” – musica in lis: settembre (data da definire), su prenotazione e a pagamento.