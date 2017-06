MED-EL e l’Assemblea Mondiale della Sanità di Ginevra insieme per sconfiggere la sordità!

L’Assemblea Mondiale della Sanità a Ginevra ha adottato una risoluzione per affrontare il forte impatto che la sordità ha a livello globale. Oggi 360 milioni di persone nel mondo, circa il 5% dell’intera popolazione mondiale, sono affette da disabilità uditive e nonostante questo, la sordità rimane ancora il fanalino di coda nell’agenda sanitaria mondiale[i].

MED-EL, leader mondiale nel campo degli impianti per l’udito, ha fatto appello per intervenire con urgenza ed affrontare uno dei problemi sanitari e sociali più importanti che colpisce la società di oggi.

La perdita dell’udito non limita soltanto la comunicazione di un individuo, ne influenza l’educazione, la vita, il benessere sociale e l’indipendenza economica.

Nuovi studi hanno trovato una connessione tra la sordità e altri problemi di salute come il declino cognitivo, la depressione e la demenza – tra le malattie più gravi del prossimo decennio. L’impatto socio-economico è così significativo che l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che il costo annuo della sordità non trattata varia tra i 750 e 790 miliardi di dollari a livello globale.

La maggior parte delle cause che portano alla perdita dell’udito potrebbero essere evitate e oggi sono disponibili soluzioni efficaci e convenienti, come ad esempio gli apparecchi acustici e gli impianti per l’udito, che sono in grado di restituire la capacità di ascoltare a persone affette da disabilità uditive gravi o profonde.

In qualità di azienda leader nello sviluppo di tecnologie innovative per l’udito, come gli impianti cocleari, MED-EL ha collaborato con tutte le parti coinvolte a livello mondiale per rendere queste soluzioni rivoluzionarie disponibili e accessibili a tutti.

Ingeborg Hochmair, CEO di MED-EL e co-inventrice del primo impianto cocleare microelettronico e multi canale, ha affermato “La nostra azienda ha l’obiettivo di aiutare le persone affette da sordità a superare le barriere comunicative che questa disabilità comporta e siamo orgogliosi di ciò che siamo stati in grado di realizzare per loro in questi anni. Grazie a questo contributo e ad altre iniziative di sensibilizzazione, siamo impegnati costantemente nella battaglia mondiale contro la sordità.”

Come primo passo in questa lotta, MED-EL ha partecipato alla tavola rotonda organizzata da HEARRING Group, a Ginevra lo scorso 23 maggio, durante la settimana dell’Assemblea Mondiale della Sanità. I rappresentanti di numerose organizzazioni, tra cui anche i paesi membri dell’OMS, si sono riuniti per esplorare ulteriormente la connessione tra l’invecchiamento della popolazione globale e l’aumento dei casi di persone affette da disabilità uditive.

I partecipanti hanno discusso di come soluzioni efficaci contro la perdita dell’udito, tra cui gli impianti uditivi, possano aiutare a mantenere i sistemi sanitari globali sostenibili e condiviso consigli su come migliorare, a livello globale, le diagnosi, i trattamento, la riabilitazione e la cura di coloro che sono affetti da disabilità uditiva.

Assemblea Mondiale della Sanità 2017*

La AMS (Assemblea Mondiale della Sanità) è l’organo legislativo dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Ne fanno parte tutti gli stati membri dell’OMS i quali si riuniscono per discutere un’agenda specifica su tema della salute redatta dal Consiglio Esecutivo. Le funzioni principali dell’Assemblea Mondiale della Sanità sono di determinare le politiche dell’Organizzazione, nominare il Direttore Generale, supervisionare le politiche finanziarie e riesaminare ed approvare il bilancio. L’AMS si riunisce ogni anno a Ginevra, in Svizzera.

*Fonte: Organizzazione Mondiale della Sanità

Alcuni dati sulla sordità[ii]

Oltre il 5% della popolazione mondiale – 360 milioni di persone – è affetto da disabilità uditive (di questi 328 milioni sono adulti e 32 milioni sono bambini). Circa un terzo della popolazione con più di 65 anni è affetta da disabilità uditive. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda una serie di soluzioni per migliorare la comunicazione una volta che viene diagnosticata la sordità, tra queste gli impianti per l’udito.

MED-EL

MED-EL Medical Electronics, con sede in Austria e 31 filiali in tutto il mondo, è leader mondiale nel campo degli impianti per l’udito. L’azienda a conduzione familiare è tra le pioniere del settore. I due scienziati austriaci Ingeborg ed Erwin Hochmair hanno sviluppato i primi impianti cocleari micro-elettronici multicanale del mondo nel 1977. L’impianto cocleare era e rimane la prima sostituzione di un senso umano, il senso dell’udito. Nel 1990 hanno posto le basi per la crescita della società quando hanno assunto i primi dipendenti. Ad oggi, l’azienda è cresciuta fino ad avere più di 1.800 dipendenti in tutto il mondo.

Oggi MED-EL offre la più ampia gamma di soluzioni impiantabili al mondo, in grado di trattare diversi gradi di disabilità uditive, inclusi impianti cocleari, impianti per l’orecchio medio e impianti a conduzione ossea, così come un sistema combinato per la stimolazione elettrica e acustica, protesi acustiche e impianti al tronco encefalico. Persone in oltre 115 paesi hanno riacquistato la possibilità di udire grazie all’aiuto di un prodotto di MED – EL . www.medel.com

