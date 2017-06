Ipasvi Roma “La comunicazione è nelle nostre mani”, corso LIS per operatori sanitari

“La LIS , Lingua dei Segni Italiana, entra all’interno del percorso di aggiornamento professionale degli infermieri di Roma”

Queste le parole della Dott.ssa A.M.L. Pulimeno intervistata proprio in occasione del corso LIS tenutosi presso la sede del Collegio IPASVI di Roma.

L’evento organizzato dalla DILIS Onlus, in collaborazione con l’ipasvi di Roma ha come obiettivo la diffusione della Lingua dei Segni in sanità, per poter avere una comunicazione efficace con gli utenti affetti da ipoacusie gravi e sordità.

