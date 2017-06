Chiavari: a teatro con l’Assarotti

Da quando esiste questa benemerita istituzione, il suo obiettivo principale è stato il benessere dei non udenti. Questo compito è oggi più importante che mai e viene portato avanti da un Consiglio di Amministrazione particolarmente sensibile e capace.

di Giuseppe Valle

Ogni mese c’è almeno un’iniziativa volta ad avvicinare i sordi al mondo degli udenti.

Nel mese di giugno ci sarà un evento particolarmente affascinante: “Night Garden” uno spettacolo di danza, musica, ombre e luci dell’ “Evolution Dance Theater” di Anthony Heinl. È una Compagnia italiana, nata nel 2008

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Cantero, il 21 giugno alle ore 21.

Il prezzo del biglietto, poco più che simbolico, è di 15 euro. sarà un modo per far sentire la cittadinanza vicina ai sordomuti e contribuire ad abbattere quelle barriere invisibili che a poco per volta si stanno sgretolando

http://www.levantenews.it/