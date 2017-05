“Kids Club” – UCI Cinemas maggio appuntamenti con le proiezioni accessibili

Per tutto il mese di maggio, ogni domenica alle ore 11.00, in otto città, il circuito UCI Cinemas e Consequenze, Torino+Cultura Accessibile e RED, in collaborazione con ANGSA, propongono film per bambini e ragazzi con il sistema Friendly Autism Screening nell’ambito della rassegna “Kids Club” promossa da UCI Cinemas. È bene ricordare a tutti che le proiezioni Friendly Autism Screening sono adatte a tutti i bambini perché consentono loro la visione del film in un ambiente libero e aperto, perfetto per i giovanissimi spettatori.

Si rafforza la collaborazione tra le tre associazioni – Consequenze, Torino+Cultura Accessibile e RED – e si amplia sensibilmente la proposta degli appuntamenti accessibili per le persone disabili. E’ un’iniziativa di CINEMANCHÌO lo scopo del progetto che Pierpaoli, Trunfio e Crivellaro, presidenti dei tre organismi, stanno consolidando ed espandendo è quello di dare continuità a queste esperienze. Offrire questi servizi a decine di migliaia di famiglie può infatti diffondere in tutto il Paese modelli di inclusione di straordinaria efficacia e agevolare lo sviluppo di pratiche per l’integrazione sociale nelle comunità di tutto il territorio nazionale.

PROGRAMMA Domenica 7 maggio alle ore 11,00 – CARS 2

Domenica 14 maggio alle ore 11,00 – BALLERINA

Domenica 21 maggio alle ore 11,00 – PLANES 1

Domenica 28 maggio alle ore 11,00 – PLANES 2

Le sale UCI coinvolte sono quelle di Porta di Roma Palermo, Lingotto, Bicocca, Bologna, Firenze, Como, Romagna.

Costo del biglietto: 3 Euro ! È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti all’iniziativa,, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la file alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto.

Cos’è il Friendly Autism Screening È un sistema adottato già da anni in tutti i principali circuiti cinematografici inglesi. Si tratta di uno specifico procedimento di ambiente che consente a chi presenta disturbi sensoriali di vivere senza problemi l’esperienza cinematografica in sala. I pochi accorgimenti che vengono seguiti sono:

Le luci in sala non vengono del tutto spente

I suoni leggermente più bassi

Libertà di movimento in sala durante la proiezione

Possibilità di portare cibo specifico da casa

Criteri ideali per tutti i bambini e proprio per questo ci si aspetta una partecipazione ampia e condivisa, nel pieno rispetto di totale inclusione.

Ed è ancora cinema accessibile a Torino Sabato 6 maggio ore 10.30 al Cinema Massimo di Torino l’Associazione Torino+Cultura Accessibileonlus presenta la proiezione accessibile per i disabili sensoriali del film “Come Dio Comanda” di Gabriele Salvatores, con Elio Germano, Filippo Timo e Fabio De Luigi. Questa proiezione è il risultato del tirocinio della seconda edizione del Corso Formativo di Accessibilità ai Prodotti Audiovisivi, curato dalla Prof.ssa María Valero Gisbert Presidente del Master Degree in Audiovisual Translation (MTAV) dell’Università di Parma, e realizzato con il contributo della Compagnia di San Paolo. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

