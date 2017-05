Il 20 e 21 maggio Monumenti Aperti ad Alghero

Questa mattina ad Alghero, alla presenza del sindaco Mario Bruno, del presidente della Fondazione Alghero Raffaele Sari, e del vicepresidente dell’associazione Imago Mundi, Massimiliano Messina, è stata presentata la quindicesima edizione di Monumenti Aperti, manifestazione in programma il 20 e 21 maggio.

«Alghero Monumenti Aperti è una festa che giunge alla quindicesima edizione e anche quest’anno aprirà l’immenso patrimonio identitario della città agli occhi dei visitatori, per condividerne il fascino e i segreti più nascosti.

Grazie al prezioso impegno di tanti cittadini che insieme all’Amministrazione, con entusiasmo e orgoglio, contribuiranno a far conoscere e apprezzare ai nostri ospiti le numerose peculiarità culturali, storiche, linguistiche, ambientali di Alghero si pongono le basi per quelle sinergie tra istituzioni, associazioni, imprese che appaiono sempre più necessarie per incrementare il valore economico del settore turistico» – ha sottolineato il sindaco Mario Bruno ricordando il grande lavoro di squadra che coinvolge circa 1500 alunni-guida delle scuole cittadine con i loro insegnanti.

Partecipano tutti gli istituti scolastici, il Parco di Porte Conte, l’Università di Sassari, la Fondazione G. Siotto, l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte” e l’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, Aeronautica Militare – Distaccamento Aeroportuale di Alghero, Operatori Penitenziari – Casa Circondariale di Alghero e numerose associazioni culturali e di volontariato. Trentasette i monumenti aperti ad Alghero per l’edizione 2017, di cui nove afferenti alla Diocesi Alghero Bosa, con l’obbiettivo di replicare e superare l’edizione record dello scorso anno con 30mila firme. Animazione social sulla pagina “Alghero Monumenti Aperti”a cura della Consulta Giovani, #Maperti17. Brochure e tutte le informazioni sulla manifestazione possono essere reperite presso l’InfoAlghero, al piano terra de Lo Quarter.

Eventi. Numerosi anche gli eventi collaterali programmati: oltre alle mostre che sono state inaugurate con il Giro100, da segnalare: La conferenza di Nicola Castangia e Ercole Contu (sabato 20, alle ore 17 a Sella e Mosca dal titolo Anghelu Ruju e le Domus de Janas di Alghero); La Mostra di pregiati gioielli in corallium rubrum presso il Museo del Corallo a cura delle Botteghe aderenti al Marchio di qualità Corallium Rubrum Alghero (inaugurazione il 19 maggio, rimarrà aperta anche per tutto il periodo del rally); La Presentazione del progetto “Emergono le mie capacità” – a cura dell’Associazione Laboratorio delle Strategie in programma sia sabato che domenica presso la Sala Sari di via Carlo Alberto: L’associazione Laboratorio delle Strategie presenta le proprie attività con una mostra dei lavori di arte e grafica, con la visione del filmato del progetto “Alghero, Sogno in Segni – Storia, Arti, Mestieri e Professioni”. Presentazione delle Torri di Alghero nella lingua dei segni (ore 10 e 18 sia sabato che domenica), la presentazione del laboratorio di recitazione “Il potere della scena” (ore 11 e 18.30) e il laboratorio di musica “Al cinema con la nostra musica” (ore 11.30 e 19). Nella giornata di domenica 21, alle ore 19.30 la cerimonia di conclusione sarà accompagnata dal Coro di Villanova “Duennas”.

Cultura senza barriere. Si rinnova anche quest’anno l’impegno per garantire la Cultura senza barriere, grazie alla collaborazione con l’Associazione Pensiero Felice, a disposizione per accompagnare le persone con disabilità per la visita ai monumenti nella giornata di sabato 20 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, e all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi – Onlus, che mette a disposizione per la manifestazione un servizio di interpretariato in lingua dei segni LIS. Il servizio si svolge in orari prestabiliti con ritrovo dei partecipanti presso Piazza Porta Terra alle ore 17.00 di Sabato 20 e alle ore 17.00 di Domenica 21. Per maggiori informazioni e prenotazione è possibile contattare la dott.ssa Simonetta Fara al seguente numero 3479540172

