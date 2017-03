A Only Wine Festival degustazioni guidate in lingua dei segni

Torna per il quarto anno consecutivo a Città di Castello, il 22 e 23 aprile prossimo, Only Wine Festival, il primo salone dedicato ai giovani produttori e alle piccole cantine, organizzato da Fiera Show in collaborazione con AIS Associazione Italiana Sommelier, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, la Regione dell’Umbria e del Comune di Città di Castello. E lo fa con una novità importante.

CITTA’ DI CASTELLO – Torna per il quarto anno consecutivo a Città di Castello, il 22 e 23 aprile prossimo, Only Wine Festival, il primo salone dedicato ai giovani produttori e alle piccole cantine, organizzato da Fiera Show in collaborazione con AIS Associazione Italiana Sommelier, con il patrocinio del Ministero delle Politiche Agricole, la Regione dell’Umbria e del Comune di Città di Castello.

E lo fa con una novità importante.

Grazie alla collaborazione con l’associazione A.U.S.R.U., ( Associazioni Unite dei Sordi della Regione dell’Umbria), infatti, nell’ambito del previsto calendario di degustazioni, saranno a disposizione interpreti Lis, per guidare alla scoperta dei vini, insieme al Sommelier AIS, anche gli appassionati sordi.

Tutte le degustazioni saranno, dunque, tradotte in Lis. Per parteciparvi è necessaria la prenotazione, in anticipo sul sito o direttamente alla biglietteria dell’evento, qualora vi siano ancora posti disponibili. Le degustazioni sono a pagamento, (il prezzo varia a seconda della tipologia), mentre la traduzione in lingua dei segni è totalmente gratuita.

In questo modo Only Wine Festival ha voluto dare anche ai sordi l’opportunità di lasciarsi guidare dall’esperienza dei sommelier nell’assaporare a pieno tutta la bontà e la qualità dei vini presenti, per poterli apprezzare al di là del gusto.

Nell’ambito della manifestazione, inoltre, saranno trasmessi anche video specifici, fruibili dai visitatori sordi per avere informazioni sui vini in mostra e i loro vitigni. I filmati sono stati realizzati dagli studenti del corso di formazione in Lingua dei Segni Italiana primo anno organizzato dal Tucep di Perugia (Agenzia formativa accreditata dalla Regione Umbria e specializzata nella progettazione e gestione di iniziative regionali e europee) quale tirocinio formativo gratuito previsto dal programma didattico del corso stesso.

“Ci siamo resi conto, grazie all’AUSRU -ha detto Andrea Castellani, Presidente di Fiera Show– che troppo spesso le persone sorde restano penalizzate nelle manifestazioni pubbliche, così quest’anno, sempre grazie alla collaborazione dell’AUSRU nell’organizzazione fattiva delle degustazioni, abbiamo deciso di rendere più fruibile e inclusivo il Salone, in modo che anche gli appassionati di vino sordi possano sentirsi a casa.”

Nelle prestigiose location del centro storico della cittadina tifernate troveranno spazio la Mostra mercato, nella quale saranno presenti tutte le 100 cantine selezionate, le sessioni di degustazione guidata a cura dei sommelier AIS (da quest’anno anche con traduzione in inglese e Lingua dei Segni Italiana) e le aree tematiche dedicate ai prodotti tipici della tavola, al Whisky e alla Birra artigianale, per abbinamenti e approfondimenti di gusto.

Ospiti dell’edizione 2017 saranno lo spumante metodo classico Trentodoc e una selezione di vini provenienti da tutta Europa, protagonisti della sezione Only Wine International.

Infine, spazio alla comunicazione del vino e alle opportunità commerciali, con gli esperti di settore, allo scopo di fare, ancora di più, di Only Wine un’occasione di visibilità e di promozione delle cantine partecipanti che, per le loro dimensioni o per la loro “giovane età”, spesso hanno difficoltà a farsi strada nel mercato non hanno visibilità adeguata alla qualità della loro produzione.

