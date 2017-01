I politici sono tutti devoti della Madonna del Riposo? Intanto il mondo della disabilità viene defraudato!

Ancora oggi gennaio 2017 la n/s società sta perdendo la fiducia nelle Istituzioni

Pare di si, in quanto quest’ultime, forse, dimenticano che le ingiustizie sociali hanno spesso originato eversione da precisi codici etici e lo vediamo negli ultimi episodi in Italia di sollevamento popolare, che non distano molto da una vera rivoluzione .

La gente è stanca ed aspetta risposte concrete e non chiacchiere !

In questo clima, anche, di dispersione morale, è necessario ed urgente che ci riprendiamo, almeno per noi cristiani, certi valori socio-morali che tutti insieme, anche se persi, possiamo rifare nostri. E veniamo, in breve, ai fatti concreti, gli ultimi dei quali ci lasciano frastornati .

La storia “racconta” l’intimidazione di Pier Capponi Capo della Repubblica di Firenze nel 1494 di suonare le campane a raccolta della popolazione contro l’invasore Carlo VIII° di Francia che voleva saccheggiare la città a suon di trionfali trombe, “suona” molto verace in questi incerti e turbolenti n/s giorni .

E’ constatabile nel rissoso clima di antagonismo politico, che per il momento è in tranquillità temporanea, ma presto, possibilmente speriamo di no, se non si provvede alle agognate riforme, si rinnoverà la protesta,” Capponiana “, per una crisi politica, di giustizia ed economica spaventosa, in espansione, irrisolvibile.

La politica, “vista” nella sua essenza totale o da una visualità della pubblica opinione, è quella che ancora oggi è ridotta e ben lontana, da risolvere i problemi reali ! Ma i politici sono tutti devoti della Madonna del Riposo ?

Questo non per una questione politica, ma togliere i gruppi di potere, i bassi giochi politici, le logiche di convenienza, che ostacolano lo sviluppo del n/s Paese e, pare, nascondono le necessità del n/s Paese, soprattutto quello del mondo della disabilità.

Ma come si fa ad essere così insensibili ad urgenti necessità deludendo sempre più le aspettative della n/s società, perché manca nelle Istituzioni la capacità di ascolto e capire l’esigenza di restituire il rispetto del diritto del cittadino, quale persona da beneficiare di quelle norme giuridiche ed economiche che non possono essere dimenticate .

Non tutto ormai ci stupisce, ma ci amareggia il constatare una siffatta realtà sociale che in parte viene accettata, addirittura tollerata, in una atmosfera alquanto confusa, anzi, molto confusa, dove sono dimenticate le esigenze economiche elargite, come da prospetto sotto evidenziato, su, pare, intendimento di chi ci governa, per il mondo della disabilità che restano invariate nel 2017, ignorando l’aumento del costo della vita che imprime sulla gente povera, emarginata, difficoltà ! Vergogna, vergogna, vergogna !

Con le sagge parole del Santo Giovanni Paolo II° :” Andiamo avanti con speranza ! “

Previte

La nostra Associazione per la promozione sociale costituita nel maggio del 1994 non ha richiesto nè gode di contributi economico-finanziari palesi od occulti.

ECCO IN COSA SI PERDONO I N/S POLITICI !



02 Gennaio 2017

Il calendario del pagamento pensioni per l’anno 2017

Data pubblicazione: 02/01/2017

Per l’anno 2017, i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, pensioni e indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell’INAIL saranno effettuati secondo il calendario che segue:

Mese Giorno pagamenti Poste Banche Gennaio 3 3 Febbraio 1 1 Marzo 1 1 Aprile 1 3 Maggio 2 2 Giugno 1 1 Luglio 1 3 Agosto 1 1 Settembre 1 1 Ottobre 2 2 Novembre 2 2 Dicembre 1 1 CALENDARIO DEL PAGAMENTO PENSIONI PER L’ANNO 2017