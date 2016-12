I Sordi Legnanesi alla conquista di Augusta Praetoria

Per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, che si è svolta domenica 3 dicembre, l’Associazione Sordi dell’Alto Milanese ha organizzato una gita al Castello di Fenis e ad Aosta.

Nonostante la temperatura così rigida, si sono presentati una quarantina di amici al mattino presto presso il circolo dove ci attendeva un pullman. Tutti assieme siamo partiti, infreddoliti ma felici di intraprendere quel viaggio così lungo, perché avevano tante cose di cui parlare con le “mani” nel pullman surriscaldato…

Nella mattinata, giunti ai piedi del Castello di Fenis, con la guida locale ed un nostro ritrovato supporto alla comunicazione siamo riusciti a comprendere abbastanza quei luoghi, gli anfratti ed i meandri del castello. Abbiamo visitato un labirinto di affreschi e mobilio molto antico. La visita è stata un po’ lunga, perché ci siamo dovuti dividere in due tranches per non stipare quegli angusti e bui locali.

Nel tardissimo mezzodì, giunti nella città di Aosta, ci siamo separati: chi per recarsi al centro storico, chi per pranzare nei ristoranti, chi per girovagare nei mercatini natalizi a fare shopping … e chi per stare in luoghi accaldati come musei, bar, pasticcerie.

L’escursione con shopping è stata abbastanza lunga nonostante la temperatura rigida ed il sole tramontato presto, comunque tutti si sono trovati entusiasti non solo di aver visitato culturalmente una bella città, ma anche aver trovato una calda compagnia.

Giuseppe Del Grosso

