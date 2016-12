“Sms per un s.o.s.”, il servizio per non udenti di San Giorgio a Cremano

I sangiorgesi sono tutelati alla stessa maniera: l’amministrazione, con l’introduzione del servizio sms, elimina le barriere i non udenti e un’eventuale loro richiesta di soccorso

La città di San Giorgio a Cremano pensa anche ai non udenti e si mette all’avanguardia con il servizio di short message dedicato alle persone sorde o con ridotta capacita uditiva. Il progetto si chiama “Sms per un s.o.s.” ed è stato elaborato dall’amministrazione, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l’assessorato alla Sicurezza la cui delega è affidata a Ciro Sarno. Obiettivo del servizio è quello di rendere completamente autonome le persone con questo tipo di disabilità, offrendo loro la possibilità di richiedere interventi alla polizia municipale, effettuare segnalazioni e ottenere informazioni.

L’utenza a cui inviare gli short message è 335715172. Il messaggio arriverà direttamente alla centrale operativa del Comando di via Galdieri attraverso la specifica linea telefonica e gli agenti prenderanno in carico la richiesta pervenuta in tempo reale, attraverso un apposito software. Nessun ausilio o servizi ponte quindi per interagire con la polizia locale. La città di San Giorgio a Cremano garantisce la sicurezza a tutti i cittadini, non lasciando nessuno escluso, favorendo al contrario l’integrazione e fornendo alla categoria dei non udenti strumenti comunicativi indispensabili alla crescita individuale, all’accessibilità ai servizi e all’abbattimento delle barriere.

“Con un sms per un Sos rendiamo effettivo il diritto di tutti i cittadini ad accedere ai servizi comunali, aumentando allo stesso tempo i livelli di sicurezza in città – spiega il sidnaco Giorgio Zinno – Il canale di comunicazione tramite sms offre una nuova opportunità a decine di sangiorgesi che altrimenti non potrebbero interloquire con la Polizia Municipale. L’amministrazione mette in campo ogni sforzo per rendere San Giorgio a Cremano una città sempre più giusta e a misura di tutti”.

L’operatività e l’efficienza del servizio è garantita dal personale della centrale operativa della Polizia Municipale che potrà agevolmente interagire con l’interessato direttamente dalla propria postazione informatica, fornendo le informazioni e l’eventuale assistenza richiesta.

D’accordo Ciro Sarno: “Anche attraverso l’innovazione ci impegniamo a garantire a tutti i cittadini gli stessi diritti. Basterà un sms di segnalazione e la Polizia Municipale potrà intervenire a difesa e controllo del territorio e dei cittadini. Nessuno deve sentirsi escluso. San Giorgio assicura la sicurezza e l’inclusione sociale”.

