Un clochard sul Colle

Questo pomeriggio Luca Poli, giovane laureato pisano, presenterà il suo primo romanzo nella libreria dell’Araldo, in via Ricciarelli

VOLTERRA — Luca Poli, giovane laureato all’Università di Pisa in Cinema, Musica e Teatro, sarà ospite a Volterra per presentare il suo romanzo d’esordio. L’incontro è fissato per questa sera alle 18 nella libreria dell’Araldo, in via Ricciarelli. Il romanzo è stato premiato dalla giuria del concorso letterario Nazionale Argentario 2016, come terzo classificato nella sezione di narrativa inedita.

Luca Poli incontrerà gli appassionati di scrittura e letteratura per condividere la propria esperienza e parlare del suo Clochard: il protagonista è Domenico Baroni, avvocato, padre di famiglia, stimato da tutti. Uno che conta.

Un giorno la sua vita precipita. All’improvviso si ritroverà senza lavoro e senza un tetto sopra la testa. Si dovrà adattare a un nuovo modo di vivere. La strada sarà la sua nuova casa. Evento che interrompe il corso apparentemente normale di una vita e mette in discussione tutto quello che sembrava acquisito, la caduta – che è anche una sorta di percorso di purificazione – e infine la risalita: Clochard segue uno degli schemi narrativi più classici e suggestivi per le possibilità che offre, e l’autore le sfrutta in pieno in ricchezza di trama e tensione emotiva.

