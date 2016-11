L’Associazione Mus.e organizza una visita con interprete LIS a museo di Palazzo Vecchio

Sabato 12 novembre, ore 15.30 Visita a Palazzo Vecchio (con interprete LIS)

Palazzo Vecchio è il cuore di Firenze, simbolo della storia della città. Una storia che comincia nel 1299, quando nasce per ospitare i governanti della Firenze medievale, e che conosce un’età dell’oro nel momento in cui la famiglia Medici vi porta la propria residenza trasformandolo in una vera Reggia.

La visita permette di comprendere come architetture, arti minori, sculture e dipinti concorrano alla creazione di un unicum ricco e complesso che si è trasformato, stratificato e rinnovato nel corso dei secoli.

Dove: Museo di Palazzo Vecchio

Durata: 2h

Per chi: giovani e adulti

Le visite, per un massimo di 25 persone, sono gratuite; la prenotazione è obbligatoria presso il nostro call centre (Tel. 055 2768224 – 055 2768558 da lunedì a sabato 9.30-13.00 e 14.00 -17.00, domenica e festivi 9.30-12.30) o scrivendo a info@muse.comune.fi.it.

Giaele Monaci – Palazzo Vecchio,

Firenze www.musefirenze.it

Scarica il programma in formato DOCX:

12-novembre-2016