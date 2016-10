Il rumore della vittoria: sei azzurri raccontano la loro sordità

L’AZZURRO OLTRE LE BARRIERE

Alice, Anna, Claudio, Loris, Mauro e Pasquale raccontano le loro vite spesso segnate da pregiudizi e stereotipi legati alla loro disabilità e di come si ritrovano ad essere invisibili in una società che viaggia di corsa e non presta loro la giusta attenzione. I ragazzi davanti alla cinepresa raccontano di come lo sport ha permesso loro di superare queste barriere e degli enormi sacrifici fatti per arrivare a indossare la maglia azzurra, l’ambizione più grande per ogni atleta italiano, accomunati dal desiderio di rivalsa contro la convinzione comune che non ce l’avrebbero mai potuta fare.

SECONDA PRESENTAZIONE IL 31 OTTOBRE A MORI

Il documentario è stato realizzato con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su tematiche di cui i media parlano poco e di portare sullo schermo una realtà importante che ancora oggi risulta però sconosciuta ai più. Il rumore della vittoria è stato presentato per la prima volta al pubblico il 1° ottobre a Milano, all’interno dell’evento “Volare insieme oltre. Weekend di sport e cultura accessibile” promosso da Pio Istituto dei Sordi e dal Centro Culturale Asteria. La seconda presentazione avverrà il 31 ottobre a Mori, in provincia di Trento con la partecipazione della Nazionale femminile di pallavolo sorde.

http://incodaalgruppo.gazzetta.it