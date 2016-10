No, Milano non ha più turisti di Roma

Qualche settimana fa una ricerca di Mastercard sulle città più visitate al mondo, il Global destination cities index 2016, ha fatto scalpore in Italia. Perché ha decretato che Milano ha sorpassato Roma per numero di turisti.

di Luca Zorloni

Secondo la ricerca, quest’anno la Madonnina dovrebbe ospitare 7,65 milioni di visitatori rispetto ai 7,12 milioni della Città eterna. Nel campionato dei campanili, la notizia ha sollevato una serie di cori da ultras. A cominciare da chi ha gridato al merito di Expo

Anche se, a leggere bene la tabella di Mastercard con la classifica internazionale (qui sopra), Milano ha sorpassato Roma già nel 2012: 6,88 milioni di visitatori contro i 6,66 milioni della capitale. Quindi, con largo anticipo rispetto all’effetto Expo. E da quel 2012 è stata una progressione costante fino al risultato di quest’anno.

Eppure, l’esperienza quotidiana suggerisce l’esatto contrario. Le code fuori dal Duomo di Milano sono una novità dell’ultimo anno, tanto da aver guadagnato a loro volta un titolo sui giornali.

A differenza di quelle di Roma, che non fanno più notizia. Tuttavia, a leggere i numeri ufficiali del turismo in Italia, la storia è un’altra. E Milano non ha ancora sorpassato la capitale, anche se crescono i visitatori in città.

Partiamo dai dati della Banca d’Italia, che dirama ogni anno, con cadenze semestrali, i “micro-dati” sul turismo nelle province del Belpaese. Le ricerche di Bankitalia sono considerate fonti affidabili e autorevoli in materia, come ricorda Antonio Pezzano, esperto di turismo, sul sito Officina turistica, e sono allineati agli standard del Fondo monetario internazionale

