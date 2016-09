La televisione che non ci sente

Forse lo avrete visto sulle vostre bacheche di Facebook: il video di Sara Giada Gerini è diventato virale. #FacciamociSentire è un appello lanciato da una ragazza non udente per poter usufruire del servizio di TV pubblica 24 ore su 24 grazie ai sottotitoli.

Forse lo avrete visto sulle vostre bacheche di Facebook: il video di Sara Giada Gerini è diventato virale. #FacciamociSentire è un appello lanciato da una ragazza non udente per poter usufruire del servizio di TV pubblica 24 ore su 24 grazie ai sottotitoli.

Sara è sorda dalla nascita, gioca nella Nazionale italiana volley femminile sorde e ha dato voce a un problema forse sconosciuto a tanti.

“Vorrei che provaste a vivere un minuto o una mezz’ora da persona sorda. Quando vi capita di accendere la tv, qualsiasi programma scegliate mettete la pagina del televideo 777. Ditemi se a tutte le ore trovate i sottotitoli quindi se potete capire. Ditemi se i sottotitoli sono corretti (sempre)quindi cosa capite.” scrive Sara sulla sua pagina Facebook, lanciando l’appello “Vi chiedo solamente di dare una mano a noi sordi vorremo vedere la tv come tutte le persone udenti. Aiutateci a combattere per una giusta causa. Vi chiedo solamente di provare.”

Il video di Sara ha superato 9 milioni di visualizzazioni e 380.000 condivisioni in pochi giorni.

La battaglia della pallavolista di Cagliari è anche quella di tante persone che come lei si sentono tagliate fuori da attività che per i normoudenti sono routine.

Alla storia di Sara si affianca quella di Francesco, Ilaria e Stefano che si sentono tagliati fuori da una TV che ancora ha ancora troppe barriere e muri da abbattere quando si tratta di sottotitoli per i non udenti e che per questo hanno scritto una lettera aperta alla RAI, perché è ora di cambiare.

Per approfondire il tema della disabilità e della diversità ecco alcune letture che vi consigliamo:

Il silenzio è stato il mio primo compagno di giochi. La mia storia vera, di Roberto Wirth e Corrado Ruggeri (Newton Compton) – L’autobiografia di uno dei più famosi albergatori, Roberto Wirth è il proprietario del prestigioso Hotel Hassler di Roma.

La terza nazione del mondo. I disabili tra pregiudizio e realtà, di Matteo Schianchi (Feltrinelli) – I disabili nel mondo sono oltre il 10% della popolazione globale, insieme popolerebbero la terza nazione del mondo.

Matteo è sordo, di Simonetta Anniballi (Feltrinelli) – La storia di Matteo, un bambino sordo, e dei suoi genitori che imparano con lui il linguaggio dei segni. Uno strumento per affrontare l’handicap.

Ti seguirò fuori dall’acqua, di Dario Fani (Salani) – La storia di un padre e dei primi tre mesi di vita del figlio, affetto dalla Sindrome di Down.

La morbidezza degli spigoli, di Keith Stewart (Corbaccio) – Un romanzo divertente e profondo sulla forza della differenza e su un figlio molto molto speciale.