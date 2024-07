I video di donne sorde e cieche sono diventati popolari nei teatri vittoriani

Un gruppo di donne, cieche, sorde e vedenti, presenta la mostra di videografia contemporanea “Sono a posto”.

Il programma di 30 minuti è composto da quindici video, che alternano l’azione filmata all’aperto con le storie di vita. I non udenti e non vedenti sono stati selezionati dal direttore Rejane Arruda nel dicembre 2023 attraverso un workshop.

Nothing Misses Me è una mostra sul linguaggio, i dispositivi di soggettivazione e l’integrazione attraverso la cultura. La mostra presenta anche un panorama eterogeneo di storie di vita e identità. Il progetto è promosso dalla società Transportadora Associada de Gás TAG. La mostra sarà presentata giovedì (31) al Cine Jardins e sarà seguita da una discussione con gli artisti partecipanti. L’evento promuove anche il dibattito Arte come affermazione delle identità, a cui partecipa la ricercatrice in Educazione, Cultura e Soggettività, Maria Carolina de Andrade Freitas.

Niente a tutti io manca è una mostra dell’Associazione Sociedade Cultura e Arte (SOCA Brasil) SOCA è diventata un riferimento nell’arte e nell’inclusione da quando ha iniziato il lavoro della Scuola di fotografi non vedenti. Nada Me Falta: Videografia di donne sorde, cieche e udente-vedente nei cinema Interaction Gardens 31/07 (mercoledì), alle 19:30 Duration: 28 minutes Poi, chiacchierate con le artisti partecipanti.

fonte: www.es.gov.br