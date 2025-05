Festa di Primavera e Giardini aperti 2025 al via a Moruzzo

DAL 16 AL 18 MAGGIO 2025

Una tre giorni accessibile a tutte e a tutti all’insegna di bellezza, cultura, natura, musica, enogastronomia e innovazione tecnologica inclusiva. Moruzzo (Udine), maggio 2025 – Torna a Moruzzo, dal 16 al 18 maggio 2025, l’appuntamento con la Festa di Primavera e la 15esima edizione di Giardini Aperti, organizzati dalla Pro Loco Moruzzo. Un’edizione studiata con cura per rendere ogni iniziativa e spazio accessibile a tutti, valorizzare i giovani talenti, l’innovazione tecnologica inclusiva e la sostenibilità.

La Festa di Primavera, legata all’iniziativa regionale Giardini Aperti, si distingue per l’originalitaÌ della proposta: scoprire la bellezza dei giardini delle ville storiche e delle abitazioni locali, passeggiando tra stand di piante, artigianato e prodotti enogastronomici del territorio. Evento di riferimento che attira migliaia di visitatori e visitatrici dal Friuli Venezia Giulia, dal Veneto e da oltreconfine, nella sua edizione 2025 si arricchisce ulteriormente con un forte focus sulla dimensione espositiva, multimediale e fotografica, promuovendo innovazione, inclusivitaÌ e sostenibilitaÌ grazie alla collaborazione con IO CI VADO APS e Willeasy srl.

Il cuore della manifestazione sarà Piazza Tiglio, che diventerà un “balcone fiorito” con vista sulla pianura friulana e la cornice delle Alpi. Tra i momenti più salienti dell’evento: apertura gratuita dei più suggestivi giardini privati e delle ville storiche di Moruzzo; concerti; esposizioni artistiche; mercatini; stand enogastronomici e visite guidate a siti storici e naturalistici, promuovendo le ricchezze culturali locali come la Pieve di Santa Margherita, il Castello di Brazzacco e i percorsi ciclopedonali di Collinbici.

Con questa edizione, la Pro Loco Moruzzo lancia un messaggio: la bellezza deve essere accessibile a tutte e a tutti. Grazie al contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con il bando Progetti Locali nel settore espositivo, gli spazi e le attività dell’evento sono state rese accessibili e fruibili da tutte e tutti. Tra i principali servizi presenti per garantire una esperienza culturale accessibile e arricchente: servizio navetta attrezzato per persone in carrozzina, attivo tra Piazza Tiglio e i giardini/ville (a/r); carrozzine a disposizione presso Piazza Tiglio e i giardini; due visite guidate accessibili, con interprete LIS per persone sorde (18 maggio alle 14:30 a Santa Margherita del Gruagno e alle 16:00 a Borgo Sant’Andrea); priorità nelle code per persone con esigenze specifiche di accessibilità (persone con disabilità, donne in gravidanza, visitatori e visitatrici con difficoltà motorie o a stare in piedi per lunghi periodi).

I virtual tour e l’innovazione digitale inclusiva sono una delle novità di questa edizione: saranno realizzati dei virtual tour video 360 nei giardini e nei siti di maggior interesse. Grazie alla tecnologia brevettata Coperniko®, i tour saranno fruibili anche da persone che non hanno l’uso degli arti superiori, attraverso il solo movimento della testa. Questo approccio non solo valorizza i luoghi, ma li rende accessibili a chiunque e ovunque. I contenuti saranno poi disponibili online tutto l’anno tramite QR code e TAG NFC posti all’ingresso dei giardini, trasformando l’esperienza in una vera mostra multimediale permanente. L’evento valorizza anche i giovani talenti, coinvolgendo fotografi e videomaker under 35 che contribuiranno con le loro opere alla realizzazione dei tour virtuali. In un’ottica di sostenibilitaÌ, sono promosse buone pratiche ambientali, come l’utilizzo di stoviglie riutilizzabili e la promozione di spostamenti inclusivi mediante mezzi attrezzati per il trasporto di persone con disabilitaÌ o anziane.

Secondo il Presidente della Pro Loco Moruzzo Fausto Minisini «la Festa di Primavera e i Giardini Aperti non sono solo un momento unico per ammirare scorci fioriti e angoli nascosti del territorio, ma rappresentano anche un’occasione importante per valorizzare il paesaggio, promuovere la partecipazione comunitaria e offrire un’esperienza di bellezza, incontro e condivisione aperta e accessibile a tutte e tutti».

William Del Negro, Presidente e fondatore di IO CI VADO APS e Wileasy srl, ha dichiarato: «Con questa proposta, Moruzzo si candida come esempio virtuoso di integrazione tra tradizione, innovazione e inclusivitaÌ, offrendo un evento capace di ispirare e coinvolgere un pubblico ampio e diversificato. La Festa di Primavera va oltre l’essere un evento culturale: diventa infatti un catalizzatore di sviluppo locale, promuovendo una cittadinanza attiva e valorizzando il patrimonio artistico e paesaggistico regionale».

PROGRAMMA FESTA DI PRIMAVERA E GIARDINI APERTI

Venerdì 16 maggio 2025 ● Ore 18:30 – Sala Consiliare del Comune di Moruzzo Inaugurazione ufficiale della Festa di Primavera ○ Presentazione della 15ª edizione di Giardini Aperti ○ Conferenza: Bandusia: un giardino per la scuola, un giardino per tutti! a cura di Marco Barbaro ● Ore 20:45 – Chiesa di San Tommaso Apostolo Rassegna di Primavera, 7ª edizione ○ A cura del Grop Corâl Vidulês ○ Con la partecipazione dei cori Insolitenote di Ragogna e Li Muris di Venzone

Sabato 17 maggio 2025 Piazza Tiglio – Zona festeggiamenti ● Dalle 18:00: apertura dei chioschi gastronomici della Pro Loco Moruzzo ● Dalle 21:00: evento musicale Blossom at Sunset ○ DJ set con Leo Rose ○ Panini caldi, patatine e cocktail sotto le stelle.

Domenica 18 maggio 2025 ● Dalle 10:00: Piazza Tiglio e Moruzzo Mercatino di fiori, prodotti tipici e artigianato ○ Zona ristoro attiva con piatti tipici della cucina della Pro Loco Moruzzo ● 10:00-13:00 I 14:30 – tramonto – Territorio comunale di Moruzzo Giardini Aperti, 15ª edizione Visite gratuite a giardini privati, ville storiche e luoghi culturali.

Saranno visitabili i giardini: ○ Carlo Della Savia (Via Treppo, 2) – Tipologia: Antico. Dimora Storica ADSI. All’interno del giardino saranno esposte opere degli artisti locali. ○ Franco Fracas (Piazza del Gruagno, 10, fraz. Santa Margherita del Gruagno). Tipologia: moderno bordure miste gran panorama. ○ Giulia e Luigi Boron Bandera (Via del Bosco, 6). Aperto solo la mattina. Tipologia: inglese. ○ Corrado Pirzio Biroli – Castello di Brazzà (Via del Castello, 15). Tipologia: parco storico. Musei Spazio Brazzà aperti (www.castellodibrazza.com; info@castellodibrazza.com) I luoghi di interesse che partecipano all’evento: ○ Villa Fior (Via Coranzano 1). Tipologia: villa e parco. ○ Santa Margherita del Gruagno: visita al borgo medioevale e pieve – Luoghi del cuore FAI. Alle ore 14:30 visita guidata con interprete LIS. ○ Borgo Sant’Andrea: visita alla chiesetta affrescata. Alle ore 16:00 visita guidata con interprete LIS. ○ Villa Tacoli Ottelio (Via Modotto, 7). Tipologia: villa veneta con parco – dimora storica ADSI. Nel giardino presente lo stand CISOM per la raccolta fondi per opere benefiche.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

● Festa di Primavera e Giardini Aperti: www.vivimoruzzo.it/tradizioni/festaprimavera

● Info sull’accessibilità evento: percorsiinclusivi.it/it/eventi/festa-di-primavera-e-giardini-aperti

● Pro Loco Moruzzo: www.vivimoruzzo.it/pro-loco-moruzzo

● Willeasy srl: willeasy.net; info@willeasy.net; Tel. 0432 1690071

PRESS CONTACT

Gaia Citran: ufficiostampa@willeasy.net; + 39 351 950 4694 Fausto Minisini: +39 348 499 0670