TERMOLI, 13 GIU – Primo tour del borgo antico di Termoli dedicato alle persone sorde. Prenderà il via nel fine settimana e a organizzarlo è l’Associazione “Turismol” in collaborazione con il Sae112, la Cooperativa Sociale “Segni di Integrazione Abruzzo, Ens (Ente Nazionale Sordi) sezione provinciale di Campobasso, con il patrocinio del Comune di Termoli.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto di turismo accessibile dal titolo “Nel Segno della Bellezza”, presentato alo scorso anno.

“L’obiettivo è superare ogni barriera o discriminazione nella fruizione del patrimonio artistico, storico e culturale della nostra città – dichiarano dalla Turismol – per questo si offrirà ai visitatori sordi la possibilità di conoscere Termoli e il suo borgo nella Lingua dei Segni italiana (Lis). A supportarli, l’interprete molisano autorizzato Marco Marchitto che sarà presente durante tutto il percorso turistico.

Allo studio anche itinerari turistici per ipovedenti, non vedenti e per chi è in carrozzina

Primo itinerario dalla Torretta Belvedere, ingresso del centro storico della città, sabato 14 giugno, dalle ore 17.30. Gli interessati potranno contattare l’Associazione Turismol. Il tour è totalmente gratuito. (ANSA).

