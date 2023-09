PUBBLICITA

Mercoledì 6 settembre la commissione Attività produttive, nell’ambito dell’esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 997 Caramanna e C. 1269 Andreuzza, recanti disposizioni in materia di turismo accessibile e di partecipazione delle persone disabili alle attività culturali, turistiche e ricreative, svolge le audizioni informali, in videoconferenza, di rappresentanti di:

Ore 9:40 Federazione tra le associazioni nazionali delle persone con disabilità (FAND), dell’Associazione nazionale guida legislazione andicappati trasporti (ANGLAT), Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC), Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi onlus (ENS), Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (UICI)

Ore 10:00 Fondazione Ecoeridania Insuperabili;

Ore 10:10 Centro regionale d’informazione su barriere architettoniche ed accessibilità (Criba Fvg);

Ore 10:20 Faita Federcamping;

Ore 10:30 Federalberghi;

Ore 10:40 Ferrovie dello Stato;

Ore 10:50 ITA Airways;

Ore 11:00 Ulss 4 “Veneto orientale”;

Ore 11:10 Unione italiana sport per tutti (Uisp).

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

