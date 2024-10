Oristano: presentato il progetto “112 Sordi” per un soccorso inclusivo

Anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano, guidati dal Colonnello Steven Chenet, hanno partecipato all’incontro tenutosi presso la Chiesa di San Domenico sul progetto ministeriale “112 Sordi”.

L’iniziativa, organizzata dall’Ente Nazionale Sordi (ENS) in collaborazione con le sezioni regionali e provinciali, ha illustrato un nuovo servizio di sicurezza pubblica che permetterà alle persone sorde di contattare i numeri di emergenza tramite app o chat, facilitando un soccorso rapido e mirato.

Durante l’incontro, il Colonnello Chenet ha sottolineato l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel migliorare l’accessibilità al servizio di emergenza 112 e ha spiegato le procedure operative tra la Centrale Unica di Risposta (CUR) e le centrali operative locali dei Carabinieri.

È stata evidenziata l’importanza della formazione degli operatori per garantire un’efficace comunicazione con le persone sorde in caso di emergenza.L’incontro è stato anche l’occasione per sensibilizzare la comunità sul fenomeno delle truffe ai danni delle persone più fragili, con particolare attenzione alle truffe del “finto carabiniere”. Sono stati distribuiti opuscoli informativi per prevenire questi raggiri, ribadendo il ruolo centrale della Stazione Carabinieri come punto di riferimento per la sicurezza sociale.

L’iniziativa verrà riproposta in altre parrocchie e luoghi di incontro nella provincia di Oristano.

Redazione Super TV Oristano