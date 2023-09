PUBBLICITA

Idc, nel 2023 segnerà -4,7%. In controtendenza l’iPhone

Nel 2023 le spedizioni di smartphone in tutto il mondo raggiungeranno il volume più basso dell’ultimo decennio, segnando un -4,7% nel 2023 fino a raggiungere 1,15 miliardi di unità.

Sono le previsioni degli analisti di Idc, in ribasso rispetto al precedente -3,2%, e sono guidate “da una prospettiva economica più debole e dall’inflazione in corso, che ha smorzato la domanda dei consumatori e allungato i cicli di aggiornamento”.

Dal punto di vista dei sistemi operativi Idc prevede che le spedizioni degli iPhone saranno in controtendenza e registreranno una crescita dell’1,1% per raggiungere una quota record del 19,9% – tra due settimane Apple presenterà i nuovi modelli – mentre le spedizioni di dispositivi con a bordo Android diminuiranno del 6%. Cina, Asia/Pacifico e America Latina, contribuiranno maggiormente al calo.

Idc prevede che il mercato si riprenderà lievemente nel 2024 con una crescita su base annua del 4,5%. “Anche se il mercato tornerà senza dubbio a crescere – afferma la ricercatrice Nabila Popal di Idc – cicli di aggiornamento più lunghi stanno riducendo il tasso di crescita nel lungo termine, impedendo al mercato totale di raggiungere i livelli pre-Covid. In una situazione di questo tipo, è fondamentale per i venditori elaborare strategie per attirare i consumatori. Poiché questi tengono i propri dispositivi più a lungo, il lato positivo è che sono disposti a pagare di più per il ricambio”. (Ansa)