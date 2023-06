Turismo, nasce ‘Enjoy Psg’ l’app gratuita che promuove tutti gli eventi in città. E all’Urp riposte anche nella lingua dei segni

PUBBLICITA

PORTO SAN GIORGIO – Turismo e promozione. Una nuova App per il comune di Porto San Giorgio . “Mesi di confronto e ora si va online. Un nuovo mezzo di comunicazione in tempo reale per i residenti e i turisti. Un mezzo che ha come obiettivo il bene della città” introduce Giampiero Marcattili, assessore al Turismo.

Danilo De Cocci e Raffaele Rizza sono i due che ci hanno creduto fin dall’inizio. “Sono stati quelli che ci hanno spinto ad accogliere la proposta, dopo una attenta valutazione. Un’App multilingue, aspetto fondamentale per chi come noi punta sull’accoglienza” aggiunge l’assessora Carlotta Lanciotti.

Dove c’è tecnologia, c’è il dirigente Carlo Popolizio: “Filo conduttore è la conoscenza del territorio e la sua capacità di emozionare. Abbiamo 85 concessioni demaniali, angoli architettonici e sportivi, tutto va veicolato passando peer i due borghi, quello storico e il marinaro”. Come farlo? “Intanto potenziando la comunicazione e lo facciamo con una società privata, la Monocromo Srl, ma fortemente territoriale”.

L’applicazione, scaricabile gratuitamente, è pensata per il mobile e si chiama ‘Enjoy PSg’. “Il messaggio è semplice: godetevi Porto San Giorgio e il suo calendario che è geolocalizzato. L’App è di proprietà della Monocromo. Noi la sperimentiamo e la accompagniamo con un patrocinio gratuito” riprende Popolizio.

Verranno date informazioni turistiche e commerciali “tramite uffici della nostra struttura che veicoleranno le informazioni alla società” precisa Popolizio che annuncia “un nuovo sito e il nuovo sito turistico finanziato via Pnrr che ci collega al ministero”.

Danilo De Cocci è emozionato: “Volevamo partire da questa città. Forniamo un’App semplice e sempre aggiornata. All’interno ci sono anche le attività commerciali e i servizi, come le farmacie. Ogni esercizio potrà avere una sua login o password per inserire informazioni in più. saranno gli esercizi commerciali a poter aiutare la società a migliorare la gestione”.

Prima di mandarla online gli ideatori si sono confrontati con gruppi di giovani per decidere come e cosa fosse necessario ed era emerso che la loro ricerca di eventi andava di pagina in pagina spesso su Instagram. “Noi metteremo tutto insieme in un calendario e tuti ci hanno detto ‘che bello’. D’ora in poi alla domanda ‘cosa c’è da fare?’ ci sarà una risposta via App”.

Raffaele Rizza è un ingegnere elettronico, tra gli antesignani nel mondo della videocomunicazione e oggi sviluppa App multi piattaforme. Scritta bianca su sfondo blu, ecco Enjoy Psg. Dodici sezioni, inclusa quella per inserire la pubblicità. Sono sette le lingue a disposizione. Un calendario giornaliero in cui ogni appuntamento viene messo in risalto con tanto di sito e indirizzo.

“gli eventi? IN questa prima fase ce li comunicano e noi li carichiamo, da quelli pubblici ai privati. Poi forniremo le login a quelli più strutturati, sperando che tutti diventino autonomi. A pagamento è solo la pubblicità che la singola attività vuole fare. “Il nostro obiettivo è di sviluppare l’applicazione Enjoy in altre città. E c’è già interesse, ma dovevamo iniziare da casa nostra”.

Idea semplice e messaggio efficace a costo zero per il comune. “Verrà inserita anche nel totem del centro, utilizzando il Qr code si potrà scaricare. E intanto partiamo dagli chalet che forniremo di una mini locandina promozionale” aggiunge De Cocci.

“La promozione sarà quindi multitasking. Per questo doteremo di monitor anche all’Urp e abbiamo formato un operatore nella lingua dei segni, come parte del progetto Deaf City. Vogliamo dare le migliori risposte” conclude Popolizio che fa eco a Rizza sul fatto che tutti collaborino, dagli operatori balneari ai ristoratori passando per gli uffici comunali.