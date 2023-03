Emil Banca, con Tellis anche i non udenti possono telefonare in banca

Anche le persone con deficit uditivo possono ora telefonare in banca per qualsiasi operazione vogliano fare

Scritto da S.V. il 30 Marzo 2023

Emil Banca adotta infatti Tellis, un servizio di video-interpretariato sviluppato da Service & Work, che permette alle persone, udenti e non, di comunicare tra loro mediante interpreti LIS.

Il servizio Tellis per Emil Banca

E’ possibile accedere a Tellis in due modalità, tramite il sito web dell’istituto di credito o tramite App e sito di Tellis.

Il servizio, disponibile in tutte le filiali in Emilia Romagna e nel mantovano di Emil Banca, è attivo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 15 alle 18, ma sono in previsione aumenti dell’orario di servizio.

Per accedere al servizio basta cliccare sul pulsante presente sul sito della banca: immediatamente si attiverà una videochiamata con un interprete che mette in contatto telefonico diretto con la filiale, permettendo all’utente sordo di comunicare in tempo reale con il personale della banca. Si può anche usufruire del servizio presentandosi direttamente in filiale, anche senza appuntamento, purché negli orari sopra indicati.

Piena accessibilità a tutti i clienti

«Ancora una volta la nostra cooperativa di credito dimostra di essere in grado di tenere assieme innovazione e solidarietà, sviluppo e attenzione alle persone», commenta il Direttore Generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia.

«Finalmente anche una Banca ha scelto di garantire piena accessibilità ai propri clienti sordi. Ringraziamo Emil Banca per questo importante passo in avanti e Confcooperative Romagna per il supporto e la collaborazione», aggiunge il Presidente della Service & Work, Marian Manea.