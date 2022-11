Cimitero Verano, una App per trovare le tombe dei personaggi scomparsi: da Monica Vitti a Alberto Sordi

PUBBLICITA

Da oggi però una App svela l’esatta posizione di ben 100 tombe di “illustri” interpreti della nobile arte del palcoscenico oltre che del cinema, della musica e della danza. Basta cercare infatti la “Guida teatro e spettacolo italiano al Verano di Roma” sulla piattaforma Ar-tour.com e si apre un mondo virtuale che conduce alla scoperta della collocazione delle tombe di attori e artisti (con tanto di posizione sulla cartina di Google).

Tra i 100 defunti scelti dai curatori di Asce (associazione dei cimiteri storici europei), figurano le foto e le note che hanno caratterizzato (in vita) grandi attori come Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Alberto Sordi e Monica Vitti. E poi registi come Roberto Rossellini, Vittorio De Sica ed Eduardo De Filippo. Ma si possono leggere biografie e apparizioni sul set anche di personaggi dello spettacolo forse meno famosi tuttavia diventati con il tempo notissimi per le pellicole di cui sono stati almeno co-protagonisti.

Mario Brega (Nuovo Reparto, riquadro 58, tomba a terra 27 “Alfredo Di Salvo”), ad esempio, ha recitato in alcuni ruoli tipici del romano, come in “Un sacco bello” (1980) e “Borotalco” (1982): morì per infarto a Roma il 23 luglio 1994. Vedere la sua foto significa ripercorrere battute, storie e sceneggiature.

Ognuno può trovare il proprio (ex) idolo, anche in base ai periodi storici, ai generi musicali o cinematografici. Nanny Loi, Amedeo Nazzari, Bud Spencer, Raimondo Vianello, Rino Gaetano, Don Lurio sono solo alcuni degli artisti rappresentativi dell’Italia in bianco e nero e poi a colori, accomunati dalla morte che, come recitava Totò, è “na livella”.