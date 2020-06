Devozione dei religiosi Gualandiani al Sacro Cuore di Gesù

La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia probabilmente nel 1672 e divenne universale per tutta la Chiesa cattolica solo nel 1856.

La più recente pratica legata al culto al Sacro Cuore è la devozione all’icona dell’Amore Misericordioso, nata dalle apparizioni del Signore alla suora polacca Santa Faustina Kowalska. Gesù le apparve il 22 febbraio del 1931, con la mano destra benedicente e con la sinistra indicante il proprio Cuore, dal quale uscivano due raggi, uno di colore pallido e l’altro rosso. Questi raggi significano l’Acqua e il Sangue sgorgati dal suo costato al colpo di lancia ricevuto sulla Croce, e simboleggiano la virtù purificatrice del Battesimo e della Confessione e la virtù rigeneratrice dell’Eucaristia. Tutti i cristiani pregano il Sacro Cuore con queste devote e amorose giaculatorie: Cuore di Gesù, ardente di amore per noi, infiamma il nostro cuore di amore per te. Cuor di Gesù, confido in te. Gesù, mite ed umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. Dolce Cuore del mio Gesù, fa ch’io t’ami sempre più! O Gesù di amore acceso, non Ti avessi mai offeso!

Nelle Costituzioni della Piccola Missione per i Sordomuti al n.43/2018 si legge “La congregazione è consacrata al Cuore di Gesù. A questa fonte di carità, di misericordia e di grazia, i Piccoli Missionari ricorreranno in ogni necessità loro e della congregazione”. Al Sacro Cuore si affidarono i fondatori mons. Giuseppe e don Cesare Gualandi in quegli anni di estrema difficoltà di ogni genere e non solo di salute. I religiosi e le religiose della Piccola Missione per i Sordomuti, gli ex alunni e gli amici degli Istituti Gualandi ogni giorno ripetono ancora “Sacro Cuore di Gesù estendi il tuo regno ai sordi”.

Ecco una breve storia del quadro del Sacro Cuore Quando nel lontano 1884 don Cesare Gualandi aprì la “casina” della Piccola Missione per i Sordomuti a Roma, portò da Bologna un bel quadro del Sacro Cuore di Gesù, che intronizzò nella cappellina di via dei Coronari. Era una copia, da Elisabetta Sirani, del pittore bolognese Alessandro Guardassoni.

Passando per anni di casa in casa, dopo aver vagato in locali in affitto dal palazzo Salimei in via dei Coronari e dal Palazzo Altemps di piazza sant’Apollinare, a Vigna San Filippo ai Parioli, al Palazzo Doria al Circo Agonale (Piazza Navona), al Palazzo Bulla in via dei Gracchi nel quartiere Prati, dal 1913 il quadro è stato sull’altare della cappella maschile dell’ex Istituto Gualandi di Roma, in via Vincenzo Monti, 1. Oggi il pregevole quadro è custodito nella casa generalizia della Piccola Missione per i Sordomuti, sempre in Via Vincenzo Monti, ma al numero civico 3.

Il logo della Piccola Missione per i Sordomuti è tuttora un cuore circondato di spine che irradia raggi di luce.

P. Vincenzo Di Blasio

