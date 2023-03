La storia di Alfonso Rosito, il chirurgo con paralisi alle gambe che opera grazie a una sedia verticalizzante elettronica

Le difficoltà che restano: «Alcuni non si fanno più curare da me»

Alla domanda su come funzioni la macchina verticalizzante risponde: «Io posso utilizzare liberamente i due terzi del mio corpo, con i gomiti e l’avambraccio riesco a posizionarmi nella maniera migliore, attraverso una serie di regolazioni e inclinazioni». Ma precisa di essersi esercitato molto prima di tornare a operare, nell’interesse dei pazienti. Le difficoltà, però, non sono finite. Ogni giorno, fuori dal posto di lavoro, il medico deve affrontare tutta una serie infinita di barriere architettoniche che la città gli pone. «Impossibile girare, per esempio, con la sedia a rotelle nel centro storico, oppure entrare semplicemente in un negozio o in un bar. Per non parlare dei posti auto per parcheggiare destinati ai disabili, eternamente occupati abusivamente», spiega. «Comunque, in definitiva, il disabile spesso deve affrontare mille difficoltà per integrarsi nel contesto sociale.

Non c’è una predisposizione ad accettare la diversità. Personalmente, per esempio, da quando sto sulla carrozzina qualche paziente ha perfino deciso di non farsi più curare da me».