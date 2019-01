CALENZANO – Un fine settimana con il volley. Si tratta del raduno nazionale sordi volley senior in programma il 25, 26 e 27 gennaio.

Gli atleti il 25 gennaio alle 16 si ritroveranno a Prato per la riunione tecnica e poi il 26 saranno alle 10 in allenamento alla palestra Mascagni e alle 16 si esibiranno in unnt triangolare nazionale a Firenze.

Domenica ancora allenamento alla palestra Mascagni alle 10 e poi alle 12 incontro con le istituzioni locali.

https://www.piananotizie.it