“Champions’ Camp, sport e integrazione: la vittoria più bella”: due appuntamenti nel 2019.

Dal 2011, il Champions’ Camp è un momento d’integrazione per ragazzi sordi e udenti insieme che condividono non solo una vacanza ma anche un progetto educativo. Il progetto, giunto alla sua V edizione e realizzato con la collaborazione di Sport & Fun sri e la società ASD GSS Reggio Emilia, è sostenuto anche ai preziosi contributi di privati, enti non profit e fondazioni. Obiettivo: garantire l’accessibilità allo sport a 360 gradi ai bambini e ragazzi sordi. Ad oggi, a livello nazionale, risulta essere ancora l’unico progetto che coinvolge ragazzi e ragazze sordi da tutta Italia in un’ottica di piena integrazione con i bambini e ragazzi udenti. In totale, il progetto ha coinvolto – e quindi avvicinato allo sport – 143 ragazzi sordi e prevede di portarne 80 alle edizioni del 2019.

In allegato alla presente:

