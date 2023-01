Oggi in Rai Carmen Diodato, ballerina sorda del Massimo di Palermo: è l’unica in un teatro lirico

PUBBLICITA

Carmen Diodato, che fa parte del corpo di ballo del Teatro Massimo di Palermo, è l’unica ballerina non udente in Italia a lavorare in un teatro lirico. Sarà oggi ospite su Rai1, alle 17.20, a Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni domenica si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Carmen Diodato ha 34 anni, usa protesi particolari e danza grazie alle vibrazioni. «Il momento più brutto – ha raccontato in questi giorni in una intervista al Corriere della Sera realizzata con una videochiamata – durante la pandemia: con la mascherina non leggevo il labiale del mio coreografo». Carmen Diodato è originaria della Calabria e lavora con il teatro palermitano.