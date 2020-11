Laboratorio “Riciclarte” con Lampadino e Caramella

Un laboratorio speciale ed inclusivo per imparare, divertendosi, l’arte del riciclo.

L’appuntamento è previsto per giovedì 26 novembre alle 17.00, in diretta facebook sulla pagina dedicata di Lampadino e Caramella (@lampadinoecaramella) – il primo cartoon able al mondo rivolto a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali, in onda su Rai YoYo.

Attraverso l’utilizzo e il recupero di materiali di scarto e di riciclo (bottiglie di plastica, rotoli di carta igienica, tappi di sughero, foglie), con l’aiuto di tempere, pennelli e forbici, i più piccoli potranno dare sfogo alla creatività e realizzare su un cartoncino il proprio quadro autunnale. Un’esperienza sensoriale completa, un modo per imparare a comunicare con linguaggi diversi da quello verbale e per sperimentare nuove tecniche espressive.

L’evento digitale, della durata di 30 minuti, si inserisce in un calendario più ampio; ogni giovedì alle 17.00 e fino al 17 dicembre, sempre in live streaming sui social, sarà infatti proposto un laboratorio sensoriale diverso, dalla costruzione di strumenti musicali “fai da te”, a giochi di memoria sonori o con materiali di riciclo, fino all’allestimento di un albero di Natale (17 dicembre).

Promossi e ideati da Animundi e dalla società Diva Entertainment di Milano, realizzati in collaborazione con Circo Wow, Mariù Animazione, Saltimbanco Animazione e Tadà Eventi, i laboratori sensoriali inclusivi sono pensati per offrire un’opportunità di svago e di intrattenimento a tutti i bambini, proprio come il cartone Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa al quale si ispirano e con cui condividono profondamente obiettivi, spirito e intenti.

L’importanza dell’inclusione, la valorizzazione di abilità altre e il superamento delle barriere vengono incoraggiati – grazie anche al supporto della rete e delle nuove tecnologie – attraverso attività volte a stimolare tutti i sensi, a prendere consapevolezza del proprio corpo, ad affinare empatia, percezioni e sensazioni.

La presenza di un’interprete LIS e la dotazione di specifiche schede CAA, elaborate secondo i principi della Comunicazione Aumentativa Alternativa, consentono anche a bambini sordi, autistici e con bisogni comunicativi complessi di seguire quanto proposto nei vari incontri.

Calendario dei prossimi appuntamenti

Laboratori sensoriali di Lampadino e Caramella (su facebook, tutti i giovedì alle 17.00)

3 dicembre Laboratorio supereroi

10 dicembre Laboratorio tamburello

17 dicembre Decoriamo l’albero di Natale

Per informazioni sui laboratori: Pagina Facebook Lampadino e Caramella