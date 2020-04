Una diga per arginare la crisi economica: è il decreto “Cura Italia” varato dal Governo.

Uno stanziamento di 25 miliardi di euro a favore del servizio sanitario nazionale e per il sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in questo primo mese di emergenza coronavirus. Le misure non finiranno qui. Si prevede per aprile un nuovo decreto che impieghi fondi europei. Ma come accedere agli aiuti e alle risorse messe in campo dal Governo? Se ne parlerà mercoledì 1° aprile, alle 12.25 su Rai3 a Fuori Tg, con il viceministro dell’economia Antonio Misiani e con Rosario Trefiletti, presidente del Centro Consumatori Italia. Per lo spazio “Pronto, Sindaco?”, il primo cittadino dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che utilizza i social per dare comunicazioni quotidiane sull’emergenza coronavirus, tradotte anche nella lingua dei segni, e ha avviato un portale web con informazioni utili alla cittadinanza.