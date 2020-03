Da oggi alle 11, il sindaco o un rappresentante dell’Amministrazione comunale sarà in diretta su Siena TV e Radio Siena per fare il punto sull’emergenza coronavirus e rispondere in tempo reale alle domande dei cittadini.

Il collegamento, dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12, si terrà durante la diretta con Sofia Rossi e Dario Di Prisco, all’interno del format “Volevam Savuar”.

Per domande e richieste di chiarimenti, è possibile scrivere alla mail redazione@radiosienatv.it oppure chiamare il numero di WhatsApp 3391520060.

Il collegamento sarà tradotto nella lingua dei segni in tempo reale, per raggiungere tutta quella ampia fetta di popolazione che non ha sempre accesso ad internet, come gli anziani, lavoratori che si spostano in auto come taxi e corrieri, ecc.

RadiosienaTv continua a puntare sull’informazione grazie alla crossmedialità che la contraddistingue. Attraverso radio, tv, web e social, la diffusione delle notizie è ancora più trasversale e cosi rafforza il ruolo di servizio al cittadino. Vista l’emergenza Covid-19, lo farà dando maggiormente voce alle persone, a chi vuole raccontare la propria esperienza, o a chi cerca risposte alle proprie domande