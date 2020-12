Il canto di Natale in lingua dei segni di Ens e Mani di Luce

Sulle note della canzone Adesso è la pienezza di Daniele Ricci il Consiglio Regionale Ens (ente nazionale sordi) Veneto e il gruppo Mani di luce Veneto coordinato da Alessandra Marigonda, non udente come i suoi colleghi cantanti, in lingua italiana dei segni (Lis) hanno realizzato il video omonimo distribuito su youtube e dedicato in particolare alla città di Verona in cui è molto unità e attiva la comunità dei sordi di cui fa parte Alessandra, trevigiana di adozione veronese.

VIDEO

Il brano è un inno di speranza e ha come perno l’annuncio “È nato”. A colori e con didascalie il videoclip è coinvolgente e riassume l’obiettivo di Ens di far conoscere sempre di più la lingua dei segni che in questo periodo di Covid è molto utilizzata nei comunicati istituzionali pubblici in tivù quale veicolo di pari opportunità informativa per i disabili dell’udito. ”

Nuova luce piena di speranza che possa illuminare i nostre passi” sono le parole che completano il video in cui gli interpreti Steven e Riccardo (non udenti), Lisa (udente ma non parla) e Alessandra (non udente che un po’ parla) hanno trasmesso il senso profondo del brano.