GENOVA – Non soltanto il concerto dei Trilli, la musica che approderà in via Cesarea direttamente da Calasetta, le note di Mark Harris o la comicità di Carlo Denei: la serata di Liguria Ancheu al teatro della Gioventù di Genova vedrà anche un ampio spazio per il Coro Mani Bianche.

Si tratta di una realtà culturale, con sede a Chiavari, attiva nell’integrazione e nell’insegnamento dell’uguaglianza mediante la musica e la lingua dei segni. Un’esperienza straordinaria con protagonisti giovanissimi levantini.

Poi, nel corso della serata, non mancheranno gli interrogativi del professor Franco Bampi, il coinvolgimento del pubblico in sala e un po’ di didattica legata al dialetto genovese.

Tutto con ingresso gratuito a partire dalle 20.30: diretta su Primocanale e primocanale.it.

