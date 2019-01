Il coro Mac Mani Bianche di Salerno si è esibito nella chiesa del Rosario facendosi interprete, oltre che di canti e musica, di un bel messaggio di aggregazione. Diretto da Marina Del Sorbo, il coro delle Mani Bianche si distingue per l’uso della gestualità e del linguaggio non verbale durante le proprie performances. In questo modo, anche persone con difficoltà nell’espressione orale possono entrare a farne parte e l’esibizione può essere apprezzata anche da soggetti non udenti.

L’evento svoltosi a Trentinara è stato organizzato dalla Pro Loco e si è inserito nel cartellone della rassegna a scopo benefico “La solidarietà riscalda il cuore” coordinata dalla parrocchia. Anche i bambini del paese hanno preso parte all’esibizione con un canto ispirato agli ideali della solidarietà e dell’unione tra i popoli.

Grazie a loro e alle “Mani Bianche”, dunque, il messaggio è arrivato forte è chiaro: impariamo dalla musica che unisce e non discrimina.

