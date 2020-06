Fuori Tutti 17: cinema protagonista con il corto Le parole al vento

Fuori Tutti numero 17 si occupa nuovamente di cinema. Il format ideato da CNA Cinema e Audiovisivo Marche propone infatti in questa sua diciassettesima puntata il corto Le parole al vento opera prima del regista Filippo Quintini.

Il corto racconta la storia di Daniel, un giovane ragazzo sordomuto di origine russa. Giunto in Italia finisce con il cadere insieme ad altri ragazzi in una rete di criminali che, sotto ricatto, li costringono a lavorare per loro. In una quotidianità fatta di soprusi, violenze e solitudine, Daniel trova comunque la forza ed il coraggio di far spazio ai sentimenti, all’amicizia e alla bellezza…Ispirato da una storia realmente accaduta. Attori noti che hanno partecipato al corto, Claudia Vismara e Luciano Curreli.

Filippo Quintini, scrittore, regista di teatro, cinema e tv è nato a Fano. Da sempre appassionato di arti visive e letteratura a 18 anni si trasferisce a Roma dove si diploma all’accademia di recitazione diretta da Beatrice Bracco. Le parole al vento è la sua opera prima dietro la macchina da presa. Nel 2010 Filippo Quintini pubblica il romanzo La necessità del caso edito dalla casa editrice terre sommerse.

La puntata sarà visibile oltre che in rete sul canale Youtube di Cna Cinema Marche, sul sito e sulla pagina Facebook di Cna Cinema Marche, anche sulle emittenti televisive: Tv Centro Marche; TVRS; Tele 2000; Fano Tv; Rossini Tv; Vera Tv, FM TV e Icaro Tv.

L’iniziativa, non a scopo di lucro, è completamente gratuita e richiede una semplice liberatoria da parte degli artisti che possono inviare video e/o contributi alla mail: cnacinemamarche@gmail.com

FUORI TUTTI 17 visibile al seguente link https://youtu.be/3o_E8X0VaXU