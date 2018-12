In collaborazione con il Circuito Cinema Torino Abbiamo il piacere di comunicarvi che RIDE Regia di Valerio Mastandrea

Avrà due proiezioni accessibili (sottotitolazione e audio descrizione)

Lunedì 10 dicembre Cinema ROMANO Sala 1 ore 15.30 e 20.00

Galleria Subalpina, Piazza Castello, 9 – Torino

Ingresso disabili ridotto euro 5.00

Ultimo giorno di programmazione del film d’esordio alla regia di Valerio Mastandrea, RIDE è stato l’unico film italiano in concorso al TFF36.

L’AUDIO DESCRIZIONE è SCARICABILE DA MOVIEREADING.COM

Scheda film

Una domenica di maggio, a casa di Carolina (Chiara Martegiani) si contano le ore. Il lunedì successivo bisognerà aderire pubblicamente alla commozione collettiva che ha travolto una piccola comunità sul mare, a pochi chilometri dalla capitale.

E’ facile dire “il dolore è dolore Punto!” E’ banale pensare: se non soffri e non piangi che dolore è?! No non è così e il film d’esordio di Valerio Mastandrea con molta leggerezza, degna dei contenuti più gravi, già partendo dal titolo nega la superficialità di questi pensieri.

Quante specie di dolori ci sono e quanti dolori diversi possono attraversare la nostra vita dall’adolescenza alla tarda età. Il film declina le diverse facce del dolore nato dal pretesto di una morte bianca.

Se n’è andato Mauro Secondari, un giovane operaio caduto nella fabbrica in cui, da quelle parti, hanno transitato almeno tre generazioni. E da quando è successo Carolina, la sua compagna, è rimasta sola, con un figlio di dieci anni, e con una fatica immensa a sprofondare nella disperazione per la perdita dell’amore della sua vita. Perché non riesce a piangere? Perché non impazzisce dal dolore? Sono passati sette giorni ormai e per lei sembra non essere cambiato nulla.

Vi segnaliamo inoltre che la prossima settimana il Circuito Cinema Torino ospiterà l’evento Sulle sue spalle che verrà programmato al cinema Romano Due il 10/11/12 dicembre alle ore 16/18/20/22 e al cinema Eliseo Grande solo il 10 dicembre alle ore 16/18/20/22, il documentario verrà proiettato in versione originale con sottotitoli italiani, vi verrà riservato il biglietto ridotto a €. 8.

Info

Torino + Cultura Accessibile /Cinemanchìo

Daniela Trunfio daniela.trunfio@fastwebnet.it