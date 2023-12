Messa in Lingua dei Segni e audiodescritta

PUBBLICITA

Una messa in LiS (Lingua italiana dei segni) e audiodescritta per renderla accessibile a tutti: a presiederla, domenica prossima alle 11 in occasione della giornata mondiale delle persone con disabilità sarà l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, Lorenzo Ghizzoni, in Duomo. È la prima volta che si sperimenta una celebrazione di questo genere in Diocesi, spiega una nota.

L’idea è dell’Ufficio di Pastorale delle persone con disabilità con la collaborazione dell’Ente nazionale Sordi, di Unitalsi, Mac e Centro volontari della sofferenza. Nel prossimo weekend, sempre a Ravenna, partono le visite guidate con interprete in Lis e con un percorso tattile per ciechi alla Basilica di San Vitale. “L’Avvento del Messia nei profeti di San Vitale” è il tema scelto per gli appuntamenti che accompagneranno i visitatori.

Le visite guidate sono in programma venerdì 1 e sabato 2 dicembre alle 14.30, 15.15 e 16. Queste ultime saranno una in Lis e l’altra con sussidi tattili.

Domenica, oltre agli orari pomeridiani, sono in programma visite anche alle 10.15 (con un percorso tattile), alle 11.15 e alle 12 (in Lis). Sarà invece un percorso dedicato a Maria nei mosaici quello del ponte dell’Immacolata, dall’8 al 10 dicembre. La visita durerà un’ora e mezza e andrà dal Museo arcivescovile a Sant’Apollinare Nuovo. In questo caso, un gruppo partirà alle 10.15 e l’altro alle 15.15, con interprete in Lis. Per la vigilia e l’antivigilia di Natale, inoltre, l’Opera di Religione ha programmato un laboratorio in inglese per bambini (dai cinque agli otto anni e dai nove ai 12 anni) dal titolo “Discovering the Nativity” al Museo Arcivescovile.

Visite guidate anche per l’Epifania sul tema “Un cammino di speranza in compagnia dei Re Magi”, tra il Museo Arcivescovile e San Vitale. Visite dal 5 al 7 gennaio, alle 10.15 e alle 11.15.

Prenotazione obbligatoria su www.ravennamosaici.it

