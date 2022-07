Una serata a New York con Giusy Versace e Italian American Sport Foundation, a sostegno di giovani con disabilità

PUBBLICITA

Il 4 novembre 2021 a New York si sarebbe dovuta svolgere una serata di beneficenza a favore di bambini e adolescenti disabili, con partecipazione di Giusy Versace: ne avevo scritto qui.

PUBBLICITA

di Gabriele Caramellino

Ma questo evento venne rinviato a causa delle restrizioni, dovute al Covid, che erano allora in vigore per viaggiare negli Stati Uniti.

Lunedì 18 luglio 2022, sempre a New York e sempre su iniziativa della Italian American Sport Foundation – sedi a New York e Roma, presieduta da Alessandro Pinto – si svolgerà questo evento al quale partecipa anche Giusy Versace.

Oltre a narrare l’esperienza della Fondazione Disabili No Limits da lei creata nel 2011 a Milano, Giusy Versace illustrerà anche Together for Sport: progetto per migliorare la vita delle persone disabili attraverso la pratica sportiva, con attività a Palermo, Napoli, Roma, Firenze, Milano.

L’evento An Inspirational Evening with Giusy Versace del 18 luglio 2022 si svolgerà all’Istituto Italiano di Cultura, 686 Park Avenue, NY 10065, con inizio alle ore 6 PM.

Il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York, Fabio Finotti, intervisterà Giusy Versace sui temi del suo libro Con la testa e con il cuore si va ovunque. La storia della mia nuova vita, Mondadori editore.

Dopo il dialogo tra Finotti e Versace, si svolgerà una cena di beneficenza: i proventi andranno alla Fondazione Disabili No Limits.

Le fasce di prezzo sono tre: 500 dollari (Individual Donor); 5,000 dollari (Donor Package); 10,000 dollari (Sponsor Package).

Per informazioni sulle modalità di pagamento: info@iasport.org.