Il team della “Extra Mile” percorrerà 360km tra le province di Treviso, Padova e Vicenza, per la raccolta fondi a favore del laboratorio di pasticceria Addolciamo l’Autismo

Cosa unisce bicicletta, vini naturali e un laboratorio di pasticceria seguito da ragazzi e ragazze con autismo? Una corsa di 360 km in bici lungo tre province del Veneto, con tappa in 12 cantine produttrici di vino naturale a favore di una causa all’insegna di sport, enogastronomia e solidarietà. Si tratta di Extra Mile, il tour per raccogliere fondi a favore di Addolciamo l’Autismo, laboratorio di pasticceria in cui lavorano ragazzi e ragazze con autismo con sede a Mogliano Veneto (TV), supportato da ANGSA.

Promossa dall’agenzia di comunicazione Consilia di Treviso, Extra Mile ha l’obiettivo di sostenere la raccolta che punta a raggiungere i 3.600 euro: la cifra necessaria per acquistare un banco vetrina refrigerato e 5 banchi da lavoro in acciaio, utili alle attività del laboratorio.

Chiunque può partecipare (qui il link della raccolta fondi), contribuendo con quello che desidera: è possibile ottenere numerose “ricompense” – dai biscotti artigianali prodotti dai ragazzi e dalle ragazze con autismo fino a una speciale “Guida alle Cantine Naturali del Veneto” che sarà realizzata proprio durante il tour.

Por portare letteralmente in giro per il Veneto l’iniziativa è stato infatti organizzato un giro in bicicletta nelle giornate del 26 e 27 giugno: un percorso che, tra le province di Treviso, Padova e Vicenza farà tappa anche presso le dodici cantine produttrici di vino naturale che hanno deciso di sostenere la raccolta fondi. Le cantine e i comuni toccati dal progetto saranno: Alla Costiera di Vo’ Vecchio (PD), Agricola Nevio Scala di Lozzo Atesino (PD), Giovanni Menti di Gambellara (VI), Indomiti di Vicenza, Siemàn di Villaga (VI), Davide Xodo di Nanto (VI), Masiero Verdugo di Trissino (VI), Dalle Ore di Trissino (VI), Tenuta l’Armonia di Montecchio Maggiore (VI), Fora Wines di Montecchio Maggiore (VI), Rarefratte di Breganze (VI), Cartizze PDC di Valdobbiadene (TV).

Il tour darà infine luogo a una “Guida alle Cantine Naturali del Veneto”, sempre a scopo benefico. Supporter del progetto sono anche De Gusto di Maser, Vini Vinci di Villorba, Cantina del Tormento di Vicenza e il seguitissimo podcast Guarda Mamma Senza Solfiti.

Per seguire il viaggio in diretta: https://www.facebook.com/events/751709482184096

Per partecipare alla raccolta fondi: https://sostieni.link/29146