Su Facebook “A Natale sei”, il format solidale di UILDM

Da lunedì 30 novembre a venerdì 3 dicembre

UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare propone 5 dirette live con Tessa Gelisio, Andrea Bosca e i volontari UILDM per una solidarietà che si mette in azione.

A partire da lunedì 30 novembre UILDM- Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare propone il format “A Natale sei” in diretta Facebook https://www.facebook.com/uildm.naz.

Sono cinque gli ospiti che contribuiranno a declinare cinque parole-chiave per vivere questo Natale 2020, un Natale per molti versi differente dagli altri perché segnato dalla pandemia da Covid-19, che ha avuto forti ripercussioni sulla vita di tutti, in particolare sulle persone che combattono ogni giorno contro una malattia neuromuscolare. Questo sarà un Natale in cui UILDM non vuole far mancare il suo abbraccio alle persone che affrontano una malattia neuromuscolare e far sentire loro che l’associazione non smette di lavorare per costruire inclusione e non lasciare nessuno indietro.

“A Natale sei” andrà in onda ogni giorno con cinque ospiti diversi del mondo del volontariato e dello spettacolo, giusto il tempo di un caffè virtuale. Pochi minuti per trasmettere il messaggio che basta un gesto semplice come bere un caffè per fare del bene e aiutare chi ha una distrofia muscolare.

Sostegno, famiglia, sostenibilità, solidarietà e futuro sono le parole scelte per fare da filo conduttore alle cinque puntate rigorosamente in diretta, attraverso le quali il racconto si trasforma in servizi fondamentali quali trasporto, consulenza medica e riabilitazione.

Ecco il calendario:

Lunedì 30 novembre alle ore 14 la vice presidente nazionale Stefania Pedroni dialogherà con Giovanna Cortiana, del Gruppo Psicologi UILDM sul tema del sostegno psicologico alle persone con disabilità neuromuscolare e sull’importanza di avere cura di sé anche in isolamento.

Martedì 1 dicembre alle ore 14 Stefania Pedroni e Michele Adamo, consigliere nazionale UILDM si concentreranno sulla parola famiglia . Racconteranno l'esperienza delle Sezioni UILDM in tutta Italia che, per rispondere all'emergenza sanitaria, si sono riorganizzate e hanno trovato nuovi modi per rimanere in contatto con i propri soci e utenti.

Il 2 e il 3 dicembre sarà la volta di due ospiti del mondo dello spettacolo: mercoledì 2 dicembre la conduttrice TV Tessa Gelisio insieme a Marco Rasconi, presidente nazionale UILDM, esplorerà la parola sostenibilità . Tessa Gelisio , attualmente impegnata nelle trasmissioni Cotto e mangiato e In forma sulle reti Mediaset, è esperta di temi ambientali.

Il 3 dicembre, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, Marco Rasconi incontrerà Andrea Bosca – attore che spazia dal cinema, al teatro passando per la televisione – per parlare di solidarietà .

Entrambe le dirette saranno alle 18.

Venerdì 4 dicembre alle ore 14 uno sguardo rivolto al futuro insieme a Stefania Pedroni e Marta Migliosi, consigliere nazionale UILDM, che racconterà l'esperienza del Gruppo Giovani UILDM e l'importanza di progettare per l'autonomia.

Le dirette saranno l’occasione per presentare il caffè di UILDM, miscela per moka 100% arabica di alta qualità, un caffè che fa bene perché diventa un aiuto concreto verso le 66 Sezioni UILDM che ogni giorno si impegnano per garantire servizi e costruire inclusione. Il caffè solidale di UILDM è disponibile a questo link: https://natale.uildm.org/.

UILDM nasce nel 1961 con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità, attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera, e sostenere la ricerca scientifica e l’informazione sulle distrofie e le altre malattie neuromuscolari. Ha una presenza capillare sul territorio grazie alle 66 Sezioni locali, i 3.000 volontari e i 10.000 soci, che sono punto di riferimento per circa 30.000 persone. UILDM svolge un importante lavoro in ambito sociale e di assistenza medico-riabilitativa ad ampio raggio, gestendo anche centri ambulatoriali di riabilitazione, prevenzione e ricerca, in stretta collaborazione con le strutture universitarie e socio-sanitarie.