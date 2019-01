Trasmesso in prima nazionale il docu-film “Memories of Warsaw Ghetto”: la storia di Genio, un ragazzo ebreo sordo durante l’occupazione nazista in Polonia.

Ivano Spano, commissario straordinario dell’Istituto statale sordi di Roma: “Ricordare il passato ci aiuta a capire come vogliamo vivere il presente”

http://www.agenzia.redattoresociale.it