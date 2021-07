Agevolazioni alle Terme di Spezzano per i villeggianti dei Laghi di Sibari

Una convenzione per garantire accesso agevolato ai servizi termali in favore degli associati e, al tempo stesso, favorire la diffusione del termalismo

A siglare l’intesa, il presidente di AssoLaghi, Luigi Guaragna, ed il neoamministratore unico di Terme Sibarite, Gianpaolo Iacobini. L’accordo, sottoscritto nella sede delle Terme ioniche, prevede facilitazioni per i soci dell’ente di gestione del centro nautico, tra i principali porti turistici del Mediterraneo con oltre 2.000 villette, la gran parte delle quali servite da posto barca.

«L’iniziativa formalizzata», spiega il presidente di AssoLaghi, Luigi Guaragna, «rappresenta per noi un’importante opportunità, dal momento che ci offre la possibilità di ampliare la gamma dei servizi, per di più sostenendo lo sviluppo del territorio, mettendone a frutto le risorse e potenzialità».

In particolare, attraverso il protocollo sono definite le condizioni utili ad una fruizione agevolata dei servizi presenti nel catalogo delle Terme Sibarite: consulenza medica qualificata, fangoterapia, balneoterapia, balneofangoterapia, cure inalatorie, cure per la sordità rinogena, irrigazioni vaginali, cure riabilitative (pure in acqua termale).

Al centro della convenzione, inoltre, le modalità per l’istituzione di un servizio navetta volto ad accorciare le distanze tra lo stabilimento termale e la costa sibarita. «L’accordo raggiunto – dice Iacobini – mira anche a favorire nuove relazioni, con le Terme che si aprono a collaborazioni finalizzate alla valorizzazione del termalismo anche in chiave turistica. Non a caso, sulla scia dell’accordo firmato con AssoLaghi, abbiamo già avviato un confronto con importanti realtà imprenditoriali turistiche della Sibaritide, con le quali stiamo verificando la possibilità di intessere rapporti nuovi».

La convenzione, sperimentale e perciò di durata limitata ad un semestre, acquisirà efficacia a partire dal primo Agosto prossimo