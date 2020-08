Exposanità 2021: anticipazioni su eventi, programma e iniziative dedicate alla disabilità

Sport, ausili e molto altro dedicato alla disabilità nella prossima edizione di Exposanità 2021

Exposanità 2021 ricomincia la sua programmazione, dopo lo slittamento dal 2020 al 2021, causa Coronavirus, e ricomincia con un interessante calendario di appuntamenti a tema salute ed assistenza. Come avevamo avuto modo di anticiparvi, Exposanità 2021 si terrà a Bologna dal 20 al 23 aprile 2021, presso Bologna Fiere in concomitanza con Cosmofarma Exhibition (il 22 e 23 aprile), evento leader per il mondo della farmacia, e si configura già, come ormai da anni, un immancabile appuntamento per operatori, medici, tecnici della salute, ma anche cittadini.

Il nuovo programma di Exposanità, dicevamo, si sta delineando, ma ci sono già le prime informazioni sulle iniziative che riguarderanno il salone Horus, quello dedicato a disabilità e riabilitazione, che ospiterà anche le principali aziende del settore, con tutte le novità in fatto di ausili per disabili.

Tra le iniziative di Exposanità dedicate alla disabilità segnaliamo già:

PEDALABILE

La pedalata non competitiva organizzata da Exposanità. In programma tra le iniziative di “Bologna Capitale della Salute”, PedalAbile è l’appuntamento adatto a tutti gli sportivi, aldilà del numero di ruote sotto il sellino.

AREA SPORT

L’area dedicata alle discipline sportive in collaborazione con il Comitato Italiano Paralimpico – Comitato Regionale Emilia Romagna. E’ qui che, durante le giornate di Exposanità, i visitatori potranno assistere a tornei e gare animate da protagonisti del mondo dello sport, atleti e campioni paralimpici. Un fitto calendario di eventi dove imparare, appassionarsi ed avvicinarsi a tutte le discipline rappresentate.

PROGETTO GYM4ALL

Una palestra dedicata al fitness progettata ed allestita per essere accessibile. Un progetto pensato per le necessità e i desideri delle persone; uno spazio in cui promuovere, anche attraverso l’attività fisica, possibili occasioni di integrazione e di inclusione.

