A Certosa, in Valpolcevera, è l’unica impiegata in città a saper comunicare con i sordomuti

Laura c’è. Ed è molto di più di una mezza citazione di una canzone di una volta

Non solo Laura c’è, ma è pure una certezza per decine e decine di persone che non possono sentire e, molto spesso, non possono neppure parlare: i sordomuti.

Laura Scaletti, operatrice di sportello all’ufficio postale di Genova 54, a Certosa in Valpolcevera, è diventata il loro punto di riferimento, perché fornisce un servizio e un’assistenza essenziali: è l’unica impiegata di Poste Italiane in tutta la città di Genova a “parlare” la lingua dei segni italiana e, ovviamente, a saperla comprendere.

