La violoncellista Giulia Mazza: «non sento, ma il mio corpo è una cassa armonica»

Giulia la musica è stato un grande contraltare di bellezza, inversamente proporzionale alla prepotenza della tua disabilità che ti rendeva difficile sentire e parlare. Una porta spalancata nella possibilità. Come ti sei avvicinata alla musica da bambina?

Mi sono avvicinata alla musica grazie al fatto che essa già circolava nella mia famiglia, mia nonna era insegnante di canto e pianoforte. Grazie alla cultura musicale, mia mamma ha poi seguito i consigli di una nota musicoterapeuta di Bergamo, Giulia Cremaschi Trovesi, la quale sapeva che i bambini sordi sentono le vibrazioni. La mia sordità quindi non mi avrebbe impedito del tutto di sentire la musica, così a 3 anni e mezzo sono stata iscritta in una scuola privata musicale, a sei anni poi ho iniziato a studiare il violoncello.

La tua biografia ci scolla dai luoghi comuni, dal calduccio degli stereotipi condivisi. Tu infrangi anche un tabù granitico: che chi non sente non può suonare bene. E invece non è così. Il tuo corpo è come una cassa armonica, una cassa di risonanza. Come fai?

Chi non sente ha di certo esigenze un po’ particolari e diverse da quelle comuni, e forse siamo stata un po’ avventuriera a mettermi in gioco nonostante alcune difficoltà maggiori rispetto ad altri. Il corpo è sempre una cassa armonica, per tutti è così, e vibra con ciò che ci circonda. A me mancava la possibilità di usufruire delle frequenze che arrivano alle orecchie e vengono naturalmente tradotte affinché possiamo riconoscere il suono, il fatto di sentire in maniera artificiale, e per giunta attraverso mezzi in continua trasformazione (dall’analogico al digitale e poi modifiche nel digitale) mi rendeva più difficoltoso sviluppare una memoria uditiva, che invece si formava con l’appoggio delle vibrazioni. Senza apparecchi acustici non sento nulla perché la perdita uditiva è profonda, di oltre 90 decibel, ma come appoggio la mano su qualche superficie che conduce il suono, è come se si accendesse un canale.

A otto mesi hai iniziato a portare gli apparecchi acustici, Poi, dopo 33 anni, ti hanno procurato gravi disturbi: acufeni tremendi all’orecchio sinistro ti provocavano “una confusione pazzesca, perché suoni e rumori si mescolavano. E sei tornata per un po’ nel silenzio. Scrive Chandra Candiani in “Il silenzio è cosa viva” (Einaudi) che “il silenzio è “Arte del congedo per ritrovare. Arte dell’a-capo che insegna a lasciarsi scrivere. Il silenzio semina. Le parole raccolgono. Il silenzio è cosa viva». Cosa è per te il silenzio?

Io abituata al silenzio, mi piace molto. All’inizio non ero neanche consapevole di essere sorda. Non sento nulla e perciò devo immaginare tutto. Anche la musica la immagino: con l’immaginazione possiamo essere molto liberi.

Credo che il silenzio vada compreso, perché troppe volte non ne capiamo il senso e l’utilità. Il silenzio, se ben utilizzato, è quella capacità di raccogliersi in sé, di connettersi con il proprio centro (sembrerebbe un discorso un po’ yogico) perché quel centro ci dona la calma e la serenità di cui abbiamo bisogno per seminare i nostri frutti nel mondo. Ovviamente per silenzio non si deve intendere qualcosa di ‘aggressivo’, tipo il non rivolgere più la parola, perché può essere anche usato per scopi non molto gentili.