La colleferrina Francesca Malaspina è stata nominata nuova Presidente nazionale di ANIOS, associazione interpreti di lingua dei segni italiana. Ad affiancarla come Vice Presidente Lucia Rebagliati. Il Segretario è Genny Conte, il Tesoriere Egisto Zanca e Paola Bonifazi Consigliere.

Nata a Colleferro nel sud della provincia di Roma, Francesca Malaspina, già vice Presidente nazionale dell’Esecutivo uscente, ha ricoperto ruoli politici regionali dal 2010 al 2013 ed fino al 2016 è stata Presidente Regionale del Lazio di ANIOS. E’ stata nominata nel 2015 membro della Commissione di studio sul profilo professionale dell’interprete di lingua dei segni.

Malaspina ha così commentato la sua elezione: “Sono molto orgogliosa per questo incarico. Il Comitato Centrale Esecutivo eletto per i prossimi tre anni conferma essere una squadra e proseguirà il lavoro iniziato nel precedente mandato. E’ necessario continuare a fare cultura sulla nostra professione, sul nostro ruolo di professionisti dell’interpretazione linguistica, far sì che cresca la consapevolezza sulla funzione dell’interprete LIS presso chi usufruisce dei nostri servizi, utenti e committenti, ma anche presso le istituzioni e l’opinione pubblica che spesso ignorano la Lingua dei segni e, con essa, la nostra professione”.

ANIOS è nata per dare valore alla figura dell’Interprete di Lingua dei Segni e per garantirne professionalità. Questo viene portato avanti innanzitutto con una selezione all’entrata in associazione e poi, una volta associati, con un programma di formazione continua con crediti obbligatori nel triennio stabiliti dal CDN e regolati dal Regolamento per la formazione continua e dalla relativa Tabella dei crediti.

Riteniamo che garantire qualità e professionalità sia il modo migliore per supportare la comunicazione tra persone sorde e udenti e valorizzare la Lingua dei Segni che ancora da molti viene vista come una forma di comunicazione non alla pari di altre lingue. ANIOS è membro dell’European Forum of Sign Language Interpreters (efsli). E’ inserita nell’elenco delle associazioni professionali che rilasciano l’attestato di qualità istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n.4/2013. (Scheda dell’associazione sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)

